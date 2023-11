Cassandra "Cassie" Venturas Vorwürfe gegen Rapper Diddy wiegen schwer. In ihrer 35-seitigen Anklageschrift geht es um physische wie psychische Gewalt, Drogen und Manipulation.

Die Beziehung von Cassandra Ventura, auch bekannt als Cassie, und Diddy begann bereits mit einem Machtgefälle. Als die junge, aufstrebende Musikerin Hip-Hop-Größe Sean Combs kennenlernte, war sie 19 und er 37. Nicht nur das: Combs, der in seiner Karriere schon die Spitznamen Diddy, P. Diddy, Puff Daddy, Puffy, Swag, Love und Brother Love trug, war einer der wichtigsten Entscheider in der Branche. 1993 gründete er sein Label Bad Boy Records und vertrat unter anderem The Notorious B.I.G. und Mary J. Blige.

Sean "Diddy" Combs: Ex-Freundin Cassandra Ventura erhebt schwere Vorwürfe

Auch Cassie wurde Teil von Bad Boy Records – und Diddy wurde auf sie aufmerksam. Zu ihrem 21. Geburtstag lud er sich selbst ein und zwang Ventura zu einem Kuss, zitiert der "Guardian" aus der Klageschrift. In den Folgejahren habe der Musiker die junge Frau zu einem "protzigen, rasanten und drogengetriebenen Lebensstil" verführt. Wutanfälle seitens Diddy seien ebenso Teil der Beziehungen gewesen wie Drogen, die Cassie "nachgiebig" machen sollten.

Bei einem Vorfall soll Diddy bewaffnet aus seiner Wohnung gerannt sein, "um einen rivalisierenden Industriemanager zu verfolgen, von dem er erfuhr, dass er in der Nähe war". Er habe außerdem verlangt, "dass Frau Ventura seine Schusswaffe in ihrer Handtasche trug, nur um ihr Unbehagen zu bereiten und zu zeigen, wie gefährlich er ist". Außerdem habe er sie angewiesen, ihm Drogen zu besorgen.

Nicht nur von psychischer Gewalt ist in der Klageschrift die Rede, sondern auch von körperlicher Gewalt. So soll Diddy zu Wutanfällen geneigt und seine Freundin regelmäßig geschlagen haben. "Diese Schläge wurden von Mr. Combs' Mitarbeitern und Angestellten von Bad Boy Entertainment und Mr. Combs' zugehörigen Unternehmen beobachtet, aber niemand wagte es, sich gegen ihren furchterregenden und grausamen Chef zu wehren... Nach diesen Episoden schrecklicher Misshandlungen versuchte Mr. Combs sofort, Ms. Ventura und die Beweise seiner gewalttätigen Wut zu verstecken. Er überhäufte sie oft mit Geschenken nach Vorfällen körperlicher Gewalt, ein typisches Verhaltensmuster von Serientätern", heißt es in der Klage. Während all der Zeit habe Diddy die Kontrolle über ihre Karriere gehabt, so die Klage: "Ihr unbeständiger und missbräuchlicher Partner - dem auch ihr Label gehörte und der daher ihren zukünftigen Erfolg in der Hand hatte - hatte die volle Kontrolle über jeden Aspekt ihres Lebens ausgeübt."

Diddy dementiert alle Vorwürfe von Cassie Ventura

Versuche, die Beziehung zu beenden, scheiterten. Als Cassie 2012 für kurze Zeit mit ihrem Musikerkollegen Kid Cudi zusammen kam, spürte auch der die Macht von Diddy. Laut Klage sprengte dieser angeblich Cudis Auto in die Luft. "Das ist alles wahr", äußerte sich Cudi nach Veröffentlichung der Anklage.

Die Vorwürfe der Musikerin gegen ihren Ex-Partner klingen grauenhaft. Sie wirft Diddy außerdem vor, sie zu Sex mit männlichen Prostituierten gezwungen zu haben. Den Akt habe er gefilmt. 2018 trafen sich die beiden zum Abendessen. Laut Klage hoffte Cassie, sich endlich von ihm lösen zu können, "woraufhin er sie in ihre Wohnung zwang und sie vergewaltigte, während sie wiederholt 'nein' sagte und versuchte, ihn wegzustoßen". Die heute 37-Jährige wünsche sich "Gerechtigkeit für das Jahrzehnt ihres Lebens [...], das Mr. Combs ihr mit Gewaltandrohungen, exzessivem Drogenkonsum, physischem und psychischem Missbrauch und sexueller Sklaverei genommen hat".

Diddy dementiert alle Vorwürfe. "Frau Ventura hat eine Klage eingereicht, die mit unbegründeten und unverschämten Lügen gespickt ist und darauf abzielt, den Ruf von Mr. Combs zu beschädigen und einen Zahltag zu erreichen", erklärten seine Anwälte.

Quellen: "The Guardian" / "Variety"

