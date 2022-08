von Catrin Bartenbach Sein eigener Halbbruder wurde von König Abdullah II. des versuchten Umsturzes beschuldigt. Und Königin Rania verärgert ihre Untertanen mit Verschwendung. Das jordanische Königshaus galt lang als Stabilitätsfaktor im Nahen Osten. Doch das ist vorbei.

So märchenhaft wie in 1001 Nacht stellten sich die Monarchien im Nahen Osten noch vor nicht allzu langer Zeit in der Öffentlichkeit dar. Heute dagegen leben sie äußerlich fast unvergleichlich zu westlichen Monarchien. Bestes Beispiel für diesen Wandel: das jordanische Königshaus. Es rühmt sich als einziges neben den marokkanischen Royals, direkt vom Propheten Mohammed abzustammen. Der aktuelle Herrscher König Abdulah II. wird entsprechend auf der Website der Dynastie als der 41. Nachfahre von Mohammed bezeichnet.