Janine Kunze und Micky Beisenherz entschuldigen sich für ihren Auftritt in der viel kritisierten Sendung "Die letzte Instanz".

Autor und Moderator Micky Beisenherz (43) hat sich in seinem Podcast "Apokalypse und Filterkaffee" nach einem Shitstorm für seine Rolle in der WDR-Sendung "Die letzte Instanz" entschuldigt. "Wenn da vier Kartoffeln sitzen und über Rassismus mit Karten abstimmen, dann ist im Kern ja schon mal etwas falsch, das kannst du so einfach nicht machen." Er werde beim nächsten Mal vehementer auf problematische Aussagen reagieren.

Auch Schauspielerin Janine Kunze (46) hat die Diskussion um die Sendung scheinbar zum Denken angeregt. Sie schrieb am Sonntag auf Instagram, ihr sei klar geworden, dass sie die Sinti und Roma Community mit ihren unbedachten Äußerungen zutiefst verletzt habe. Weiter schreibt sie: "Es war falsch, dass ich mir angemaßt habe, als privilegierte weiße Frau über ein Thema zu sprechen, welches ich in seiner Konsequenz und in seinen Ausmaßen nicht beurteilen kann!"

In der Ausgabe der WDR-Talkshow hatten Beisenherz, Kunze, Thomas Gottschalk (70) und Jürgen Milski (57) mit Moderator Steffen Hallaschka (49) darüber diskutiert, ob das Wort "Zigeneursauce" vermieden werden sollte oder nicht. Alle vier entschieden sich für nein. Die Sendung war am Freitagabend als Wiederholung ausgestrahlt worden. Nachdem sich viele Zuschauer in den sozialen Medien über die Gästezusammensetzung und deren teilweise unreflektierten Aussagen empört haben, hatte der Sender bereits eingeräumt: "Bei so einem sensiblen Thema hätten unbedingt auch Menschen mitdiskutieren sollen, die andere Perspektiven mitbringen und/oder direkt betroffen sind."