Die letzte Reise der Queen hat begonnen: Bis heute Morgen war ihr Sarg in der Westminster Hall aufgebahrt. Unzählige Menschen verabschiedeten sich von der Queen und warteten dafür teilweise mehr als 14 Stunden in der kilometerlangen Warteschlange. Heute Vormittag folgte dann die Prozession zur Westminster Abbey, wo die offizielle Trauerfeier mit hochrangigen Gästen aus aller Welt stattfand. Von Macron über Biden bis Steinmeier und Trudeau: Alle waren gekommen, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen.

Nach der Trauerfeier wird der Sarg der Queen nun erneut auf den Kanonenwagen gehoben. Den Abschluss in London bildet eine Prozession zum Wellington Arch. Die zwei Kilometer lange Strecke führt über den Parliament Square, den Exerzierplatz Horse Guards Parade, die Allee The Mall bis zum Wellington Arch, dem Triumphbogen am Hyde Park. Big Ben läutet während der gesamten Prozession.