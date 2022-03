Die Playboy-Zwillinge Karissa und Kristina Shannon erheben schwere Anschuldigungen gegen den verstorbenen Playboy-Gründer Hugh Hefner. Von Sex, der für sie "wie eine Vergewaltigung" war, Geschlechtskrankheit und einer Abtreibung ist die Rede.

Für die Dokuserie "Secrets of Playboy" sprachen die Zwillinge Karissa und Kristina Shannon über ihr Leben mit dem damals 83-jährigen Hugh Hefner. Die Folge mit dem Titel "Behind The Girls Next Door" gibt grausame Einblicke, wie der Playboy-Mogul die beiden damals 18-jährigen Mädchen zum Sex gezwungen haben soll und was in ihrer Zeit in der "Playboy Mansion" vor sich ging.

Heute sind die Zwillinge 32 Jahre alt. Doch damals beim Kennenlernen mit Hefner waren sie erst 18 und somit nicht einmal volljährig. In den USA gilt man mit 21 Jahren als volljährig. Die beiden sind bei ihrer Großmutter in Clearwater in Florida aufgewachsen und arbeiteten im Restaurant im Hooters-Stil, als sie für ein Playboy-Test-Shooting entdeckt wurden.

Die Shannon-Zwillinge wussten nicht, worauf sie sich einließen

Sie wurden die Playmates im Juli und August 2009 und somit im Playboy abgedruckt. Dadurch, dass sie Zwillinge sind, erregten sie automatisch Aufsehen. Auch Hugh Hefner wurde auf die Geschwister aufmerksam und schrieb ihnen einen Brief, in dem sie eingeladen wurden, mit ihm in die "Playboy Mansion" zu ziehen. Ein damals bekanntes Anwesen von Hugh Hefner, auf dem viele Playmates mit dem Gründer lebten. Die Zwillinge behaupten in der Dokushow, sie hätten damals nicht gewusst, dass die Einladung an Bedingungen geknüpft sei. Karissa Shannon sagte: "Verdammt, nein, ich glaubte nicht, dass ein 80-jähriger Mann mit all diesen Frauen schläft."

Wenige Monate nach ihrem Umzug in die "Playboy Mansion" in Los Angeles wurden die Zwillinge 19 Jahre alt. Eine Nacht zum Feiern, doch das Gegenteil war der Fall. In dieser Nacht soll ihnen klar geworden sein, worauf sie sich eingelassen hatten, so schilderten sie es in der TV-Show. Sie sollen sehr betrunken gewesen sein und Hugh Hefner habe diese Situation ausgenutzt. Sie behaupteten, dass Hefner damit begonnen habe "die Köpfe der beiden mit hartem Druck in seinen Schritt zu drücken, um ihn oral zu befriedigen“.

Karissa Shannon fuhr fort: "Er war noch nicht einmal fertig. Stelle man sich das nur vor, seine alte Hand zitterte, als er die Brust berührte. Es ist, als ob man Sex mit seinem Opa hätte. Dann lag er da und schaute auf und sagte: 'Meine Babys, meine Babys. Ihr liebt mich.'" Die Zwillinge warteten darauf, dass Hefner einschlief. Als er es tat, "liefen wir den Flur hinunter zu dem Gästezimmer, in dem wir wohnten. Wir gingen unter die Dusche, dampfend heiß. Unsere Haut war rot, weil wir versuchten, uns so zu sterilisieren", sagte Karissa Shannon. Ihre Schwester fügte hinzu: "Nach dieser Nacht hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass mein Körper mir gehörte. Ich fühlte mich benutzt, angewidert. Jedes Mal, wenn ich es mit ihm gemacht habe, war es ein Übergriff. Für mich war es wie eine Vergewaltigung“, sagte sie über Sex mit Hefner.

Hugh Hefner soll Geschlechtskrankheiten im Haus verbreitet haben

Dieses "Ritual" soll sich unzählige Male wiederholt haben. Um das Leiden erträglicher zu machen, betranken sich die Zwillinge ab diesem Moment fortwährend mit Alkohol am Abend. "Irgendwann ging eine sexuell übertragbare Krankheit herum", behauptete Kristina. "Wir haben uns Chlamydien eingefangen. Ich erinnere mich, dass ich in Mary O’Connors Büro gegangen bin, seine Assistenz, würde ich sagen, Hausmutter für uns – und sie sagte: 'Nun, das passiert, wenn Sie sexuell aktiv sind'." Ab diesem Moment versuchten die Zwillinge sexuelle Kontakte mit Hugh Hefner gänzlich zu vermeiden. Dieser merkte jedoch, dass was nicht stimmte und soll gesagt haben: "Wenn wir ihn lieben und wir seine Freundinnen sein wollten, dann müssten wir sexuelle Begegnungen mit ihm haben“, so Karissa Shannon.

Bei einer Voruntersuchung zu einer plastischen Operation dann der Schock: Karissa Shannon war schwanger von Hugh Hefner. Sie bat die Ärzte, es niemandem zu sagen und entschied sich für eine Abtreibung, erzählte sie. "Ich fühlte mich von meinem Körper angewidert", fuhr sie fort. "Ich fühlte mich, als wäre so etwas wie ein Außerirdischer in mir. Ich war angeekelt. Ich wollte es einfach hinter mich bringen."

Mit 20 Jahren schafften die Zwillinge den Absprung. Sie sagten, Hugh Hefner habe noch versucht, einen Kompromiss zu finden, bei dem er ihr Taschengeld von 1.000 Dollar pro Woche halbierte, wenn sie in der Nähe blieben und im "Bunny House" außerhalb des Haupthauses lebten. Aber die Vereinbarung war nur von kurzer Dauer. Sie trennten sich schließlich, als Hefner Crystal Harris Hefner, seine dritte und letzte Frau, heiratete.

Über ein Jahrzehnt nach dem Zusammenleben mit Hugh Hefner sagten die Shannon-Zwillinge, dass sie bis heute an einer posttraumatischen Belastungsstörung durch die damalige Zeit leiden. "Er hatte so viel Macht. Es ist, als wäre man in einer Sekte", sagte Kristina Shannon.

Auch der Playboy bezog Stellung zu dem Interview in der Dokuserie: "Wir glauben den Frauen und ihren Geschichten und wir unterstützen nachdrücklich die Personen, die sich gemeldet haben, um ihre Erfahrungen zu teilen." In der Erklärung heißt es auch: "Der Playboy von heute ist nicht der Playboy von Hugh Hefner."

