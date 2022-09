Nur selten ließ sich die Queen während ihres Sommerurlaubs in Schottland offiziell fotografieren. Dieser Ausritt wurde für ihre Silberhochzeit 1972 dokumentiert: Aus der Ferne deutet sie auf Balmoral Castle

von Catrin Bartenbach Aufgewachsen ist Queen Elizabeth II. in den Gemächern des Palastes Windsors. Und auch wenn sie bevorzugt auf dem Land residierte, fühlte sie sich nur auf einer Residenz so richtig frei: der Royal Britannia. Von Schottland bis Norfolk: das erbt nun Charles III.

Windsor Castle

Auch im Hitzesommer 2018 blieb der Rasen im Hof von Schloss Windsor angemessen grün. Allein um den oberen Schlosshof liegen 951 Räume, 225 davon sind Schlafzimmer © INTERTOPICS/ddp

Die gut 900 Jahre alte Burg 40 Kilometer westlich von London, die 1917 Pate stand für den neuen Namen der britischen Königsfamilie, war für Elizabeth II. der Ort, an dem sie sich stets am wohlsten fühlte. Von 1940 bis 1945 war Schloss Windsor das Heim ihrer Jugend: Um vor den Bombenangriffen auf London in Sicherheit zu sein, verbrachte sie zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Princess Margaret während des Zweiten Weltkriegs hier einen Großteil ihrer Zeit. Währenddessen pendelten die Eltern König George VI. und Königin Elizabeth (später als Queen Mum bekannt) zwischen dem Buckingham-Palast und der Burg vor den Toren der Stadt.