Heidi Klum und Tom Kaulitz lassen uns regelmässig an ihrem Leben teilhaben mit süssen Pärchen-Schnappschüssen auf Instagram Die kommen zwar nicht immer gut bei ihren Fans an doch davon lässt sich Heidi nicht abhalten Jetzt postete sie diese romantische Liebeserklärung an Tom Wieso noch Liebesbriefe schreiben, wenn auch der Badezimmerspiegel herhalten kann „I love you Tom“ hinterlässt Heidi ihre Botschaft Die zweite Zeile ist dann schon schwerer zu entziffern soooodeeplyandhighinlove scheint sie auf den Spiegel geschrieben zu haben Doch was auch immer genau dort stehen mag – romantisch ist Heidis Botschaft alle mal Und auch ihren Followern gefällt die süße Liebeserklärung „Das ist sooo süß. Ich wünsche euch alles Glück dieser Welt. Ihr passt so gut zusammen“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren Ja, auch wenn nicht alle Fotos aus dem Liebesalltag des Paares bei den Fans ankommen – mit dieser süßen Liebeserklärung scheint Heidi auch den romantischen Nerv ihrer Fans getroffen zu haben