Bei manchen deutschen Promis ist es ziemlich offensichtlich, dass sie in der Öffentlichkeit nicht mit ihrem echten Namen auftreten – zum Beispiel beim Komiker Elton oder Campino, dem Sänger der Toten Hosen. Bei anderen hingegen wird das nicht auf den ersten Blick klar. Doch auch Stars wie Andrea Berg, Thomas Anders oder Uschi Glas heißen eigentlich anders.

Sie alle haben sich einen Künstlernamen für ihre Karriere zugelegt. Gerade im Entertainment-Business versprechen sich viele davon mehr Erfolg: ein Künstlername soll ein bestimmtes Image vermitteln, einprägsam und auch international gut verständlich sein. Ob er in der Realität wirklich weiterhilft, ist meistens schwer zu ermitteln, doch manche Künstler:innen versprechen sich viel davon – oder werden von ihren Managern dazu gedrängt.

Uschi Glas, Andrea Berg, Campino & Co: Stars können Künstlernamen schützen lassen

In unserer Fotostrecke zeigen wir deutsche Promis wie Andrea Berg, Campino, Bushido, Farin Urlaub und Nena, die in der Öffentlichkeit mit Künstlernamen unterwegs sind, erklären, wie diese zustande gekommen sind und wie die Stars wirklich heißen. Manche haben Anleihen bei ihren Vorfahren genommen, einige wurden unter Spitznamen aus ihrer Kindheit und Jugend berühmt, andere wählten einfach eine Verkürzung ihres eigentlichen Namens.

Im Ausweis tragen die meisten aber noch ihren bürgerlichen Namen. Theoretisch ist es aber möglich, sich den Künstlernamen in den Pass schreiben zu lassen. Dazu muss bei der Meldebehörde nachgewiesen werden, dass man unter dem Namen künstlerisch oder freischaffend tätig ist sowie einen gewissen Bekanntheitsgrad besitzt. Das ist zum Beispiel anhand von Zeitungsartikeln möglich. Die meisten Künstler:innen lassen sich ihren Namen (oft auch in verschiedenen Variationen) aber als Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt schützen, um Missbrauch oder Dopplungen zu vermeiden.

In Hollywood sind Künstlernamen übrigens noch gebräuchlicher als in Deutschland. In unserer Fotostrecke sehen Sie, welche Stars eigentlich ganz anders heißen.

Sehen Sie im Video: Die Stars aus Hollywood scheinen oft durch und durch in den USA verankert zu sein. Doch so mancher hat deutsche Wurzeln – und einige können sogar ganz gut Deutsch sprechen.