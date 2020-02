Dieter Bohlen und die Frauen: Naddel, Teppichluder oder Verona Pooth - noch vor knapp 20 Jahren waren die Zeitungen voll mit Schlagzeilen über die Affären des Pop-Produzenten. Doch seit einigen Jahren ist es still geworden um das Liebesleben des inzwischen 66-Jährigen. Seit 2006 ist er mit der 36-jährigen Carina Walz liiert. In der am Dienstagabend auf RTL ausgestrahlten TV-Dokumentation "Absolut Dieter Bohlen" sprachen erstmals beide darüber, wie sie sich kennen- und lieben lernten.

"Ich habe Carina damals gefragt: Bin ich zu alt für dich?", verrät Dieter Bohlen in der einstündigen Sendung. Sie habe geantwortet: "Klar bist du zu alt und zwischen uns wird niemals etwas laufen." Das habe ihm imponiert, erklärt Bohlen. "Ich wollte ja eine Frau, die ehrlich ist. Alle anderen haben immer erzählt: 'Du siehst doch immer noch aus wie 20' und so ein Schwachsinn", sagt Bohlen.

Dieter Bohlen ohne fiese Anmachsprüche

Auch die 30 Jahre jüngere Carina Walz kommt in der Dokumentation zu Wort. "Er war ziemlich zurückhaltend", sagt sie über das erste Kennenlernen, das in einer Diskothek auf Mallorca stattfand, während sie dort im Urlaub war. Er habe auch keine "besonderen Dieter-Sprüche" von sich gelassen, sagt sie. Sie habe Bohlen sofort interessant gefunden. Bei weiteren Treffen seien sie dann im Cabriolet durch Mallorca gefahren.

"Wir haben uns seit dem ersten Tag regelmäßig gesehen", erzählt Walz. Doch dann sei ihr Urlaub zu Ende gewesen und sie sei zurück nach Deutschland geflogen. Dort sei die Sehnsucht so groß gewesen, dass sie einen mutigen Schritt wagte. "Ich habe alles aufgegeben in Berlin und bin zu ihm." Seitdem sind die beiden ein Paar.

"Wir streiten uns nie"

Fast 14 Jahre ist das inzwischen her. Bohlen und Walz haben zwei gemeinsame Kinder, eine achtjährige Tochter und einen sechsjährigen Sohn. Nach zwei gescheiterten Ehen - mit Erika Sauerland war er sechs Jahre zusammen, mit Verona Pooth nur ein paar Monate - ist Heirat für ihn kein Thema mehr. Trotzdem wirkt das Paar harmonisch. "Wir streiten uns nie. Das glaubt uns zwar keiner, ist aber so", sagt Bohlen über die Beziehung. Und Carina Walz ergänzt: "Er hat in mir die Liebe gefunden, die er gesucht hat."