Seit Anfang des Jahres ist Dieter Bohlen auf Instagram unterwegs und hat bereits 821.000 Abonnenten angesammelt – deutlich mehr als andere deutsche Promis. Aber seine lustigen Sprüche und unterhaltsamen Videos sind nicht die einzigen Gründe für die vielen Follower. Auch Freundin Carina Walz hat ihren Anteil daran. Seit er sie vor die Smartphone-Kamera zog, damit sie sich den Followern vorstellt, ist sie fester Bestandteil des Accounts. "Dieter Bohlen mit Carina" steht seither in der Account-Beschreibung. Und die Fans scheinen Dieters bisher eher zurückhaltende bessere Hälfte richtig zu feiern – nicht nur wegen ihrer sympathischen Art.

Im neuesten Posting des "Pop-Titan" besticht die Mutter zweier gemeinsamer Kinder nämlich auch mit praller Oberweite und super durchtrainiertem Körper. Daneben geht Dieter – trotz knackiger Bräune – doch eher unter. "Glückspilz" oder "Mega Figur" schreiben die User unter das Urlaubsbild und zeigen deutlich mehr Interesse an Carinas Körper als an Dieters. Kein Wunder, er stellt seine Freundin aber auch ganz bewusst in den Vordergrund.

Carina hat noch mehr zu bieten als nur ein attraktives Äußeres

Aber nicht nur optisch macht Dieter Bohlens Freundin eine gute Figur. Wie man über seinen Instagram-Kanal erfuhr, ist sie auch in seine Karriere ziemlich eingespannt: Sie koordiniert zum Beispiel seine Termine, trifft Absprachen mit Künstlern und wickelt alles zum Thema Presse und Agenturen ab. Sie übernimmt all das, was im Hintergrund passiert. Den Fans scheint zu gefallen, dass sie endlich mal in den Vordergrund tritt und sich etwas mehr zeigt. Zumindest sind die Kommentare unter den Postings überwiegend positiv – und das ist für den Account eines Promi-Paares nicht immer selbstverständlich.

Carina Walz und Dieter Bohlen sind seit 2006 ein Paar. Sie ist 30 Jahre jünger als er. Zusammen haben sie zwei Kinder: Tochter Amelie kam 2011 zur Welt, Sohn Maximilian wurde 2013 geboren.