Mit Modern Talking feierte er riesige Erfolge – in Deutschland und weltweit. Dieter Bohlen ist als Sänger, Songwriter und Produzent eine Größe der Pop- und Schlagermusik. Als Juror in den Castingshows "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) und "Das Supertalent" wurden seine direkten, fiesen und beleidigenden Bemerkungen zum Markenzeichen.

Dieter Bohlen kehrt zu "DSDS" zurück

Im vergangenen Jahr hatte RTL die Zusammenarbeit mit Bohlen beendet. Dann holte der Sender ihn doch als Chefjuror für eine letzte geplante Staffel von "DSDS" zurück. Zeit, einen Blick auf die Karriere und das Privatleben des "Pop-Titanen", als der er gerne bezeichnet wird, zu werfen.

Bohlen wurde 1954 in Berne geboren. Er machte Abitur und studierte Betriebswirtschaftslehre. Schon früh probierte er sich als Komponist und Produzent. Der große Durchbruch kam ab 1984 mit Modern Talking. Gemeinsam mit Thomas Anders machte Bohlen eingängige Popmusik auf Englisch, die auch international sehr erfolgreich wurde. Bei seiner Auflösung 2003 hatte das Duo 120 Millionen Tonträger verkauft. Von 2002 bis 2021 war Dieter Bohlen Juror der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar", von 2007 bis 2021 auch bei "Das Supertalent".

Eine kurze Ehe mit Verona Feldbusch

Als Promi steht Bohlen stets auch mit seinem Privatleben in der Öffentlichkeit. Er ist Vater von sechs Kindern, die er mit drei verschiedenen Frauen hat. Zweimal heiratete er. Das zweite Ehe-Aus mit Verona Pooth, damals noch Feldbusch, kam 1996 schon vier Wochen nach der Hochzeit, die offizielle Scheidung ein Jahr danach. Seit 2006 ist Bohlen mit der 30 Jahre jüngeren Carina Walz liiert, mit der er zwei Kinder hat. Sie damals in einem Club auf Mallorca anzusprechen sei die beste Idee seines Lebens gewesen, so Bohlen in einem Interview mit der "Schweizer Illustrierten".

