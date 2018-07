Selbst nach Drehschluss kann Dieter Bohlen einfach nicht ohne Kamera.



Der 64-jährige Pop-Titan hat vor einigen Wochen Instagram kennen und lieben gelernt.



Fast täglich versorgt er seine fast 300.000 Follower mit Fotos und Videos.



Doch Bohlen will sich auch mit seinen Fans austauschen. In "Dieters Tagesschau", wie er sein kleines Instagram-Format nennt, beantwortet er Fragen und gibt Tipps und Lebensweisheiten preis.



Besonders wichtig für Bohlen: Gesunde Ernährung. Mit einem reichhaltigen Frühstücks aus Müsli, frischem Obst und - hört hört -einem halben Kilo Joghurt startet der Musiker in den Tag.



Kaum zu glauben: Mit diesem amtlichen Frühstück soll der Entertainer zehn Kilo abgespeckt haben.



Dabei ging es Bohlen gar nicht um Gewichtsabnahme.



Bei den Fans kommen Dieters ehrliche Worte offenbar sehr gut an.



Wir sind gespannt, welche kleinen Geheimnisse Dieter in Zukunft mit uns teilen wird.