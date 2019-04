Er hatte es in einem Interview mit RTL bereits angekündigt: Dieter Bohlen bringt ein neues Album auf den Markt. Während es manche für einen Scherz hielten, lässt der selbsternannte "Pop-Titan" seinen Worten nun Taten folgen. Am 5. Juli wird tatsächlich ein Album mit dem Titel "Dieter Bohlen" erscheinen. Man kann es bereits vorbestellen. Das kündigte Freundin Carina Walz via Instagram an. Die weiß mittlerweile also auch von den Album-Plänen ihres Lebensgefährten.

Dieter Bohlen hatte in einem Interview mit RTL kürzlich nämlich verraten: "Die weiß das noch nicht mit dem Album. Die kann ja RTL gucken", sagte der 65-Jährige. Sie wolle nämlich nicht, dass der Produzent so viel arbeitet. "Wegen der Konzerte läuft die schon Amok!" Mittlerweile hat sie sich wohl mit den Plänen abgefunden und supportet ihn.

Dieter Bohlen singt mit Pietro Lombardi und Kay One

"Es wird ein paar ältere Hits geben, die er neu eingesungen hat. Es wird aber auch Pietro Lombardi mitsingen, Kay One, das Babelsberger Filmorchester wird eine Version spielen. Also ein ganz tolles Programm!", kündigte die 35-Jährige auf Instagram an. Das Album kann man bereits auf vielen Plattformen vorbestellen: als MP3, signierte CD-Fanbox oder gar auf Vinyl.

Im RTL-Interview sagte Dieter Bohlen zum Album: "Ich werde seit Hunderten von Jahren ein Album machen, wo ich selber singen werde. Ein paar neue Titel, ein paar ältere. Ich werde zum Beispiel 'You're My Heart, You're My Soul' selber mal singen, das gab es ja auch noch nicht auf Platte", sagte er etwa. "Solche Klamotten. Ich will auch neue Titel komponieren." Die Songs werden wohl auf englisch gesungen werden, wie der DSDS-Chefjuror erzählte: "Die großen Hits waren alle auf englisch, deshalb tendiere ich eher dahin."

Erst kürzlich kündigte Dieter Bohlen an, dass er auf Deutschland-Tour geht und seine alten Hits spielen wird. Die meisten Konzerte waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Der 65-Jährige hat dadurch wohl das Bedürfnis verspürt, seinen Fans noch mehr von sich zu bieten. Und die sind begeistert. Auf Instagram schreiben sie: "Kann es kaum erwarten" oder "Ich bin mir sicher, dass die Platte Nummer eins wird!"

Verwendete Quellen: RTL.de / Instagram Dieter Bohlen