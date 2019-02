'Modern Talking', 'DSDS' oder 'Das Supertalent': Dieter Bohlen gehört sicherlich zu den bekanntesten Prominenten im deutschen Showbusiness. Am 07. Februar ist er 65. Jahre alt geworden und immer noch aktiv wie eh und je. Nicht nur im Fernsehen sondern auch mit 'Dieters Tagesschau' auf Instagram. In kurzen Videos gewährt er Einblicke in sein Leben, gibt Tips und kommentiert Ereignisse. Dafür erhielt er kürzlich sogar einen Preis – den 'Goldenen Blogger'.

"Hello bei Diddis Beautypalace. Ihr nehmt diesen Quark, – your my Quark, your my soul – schmiert euch den in die Visage und ihr merkt sofort diesen Frische-Effekt."

Eigentlich könnte Bohlen sich zur Ruhe setzen. Geld hat er jedenfalls genug. Mit einem geschätzten Vermögen von 250 Millionen Euro gehört er laut Manager-Magazin zu den reichsten Deutschen.

"Und dann tunke ich den (Pinsel) hier so ein und dann male ich diesen Stuck. Also wie haben schon gewettet: Man muss, glaub ich, zwei Mal malen. Das ist eine wahnsinnige Arbeit. Aber es ist kreativ, entspannt die Nerven."