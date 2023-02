von Eugen Epp Dieter Bohlen hat Knatsch mit seinen Jury-Kolleginnen bei DSDS. Nachdem Katja Krasavice ihn mit einem Track auf TikTok angriff, schießt der Pop-Titan jetzt zurück.

Bei "Deutschland sucht den Superstar" sitzen sie einträchtig in der Jury, außerhalb der Sendung aber kracht es zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice. Begonnen hatte alles mit sexistischen Sprüchen von Bohlen gegenüber einer Kandidatin in der Casting-Show. Seine Mitjurorin Katja Krasavice war damit nicht einverstanden und einen Diss-Track gegen Bohlen auf TikTok veröffentlicht.

Jetzt geht der Zwist in die nächste Runde: In einem Interview mit dem Radiosender 104.6 RTL schoss der Pop-Titan gegen die Sängerin. "Ich bin mir keiner Schuld bewusst", verteidigte Bohlen seine Sprüche. "Und meine dreieinhalb Millionen Follower interessiert das überhaupt nicht und deshalb interessiert mich das auch nicht."

Funkstille zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice

Den Track von Krasavice habe er sich gar nicht angehört, so Bohlen: "Ich habe nur gesehen, dass es sowas gibt, aber ich will mir nicht den Tag versauen." Gewisse Personen und Sachen seien "auf einem Niveau außerhalb meines Wahrnehmungssektors unterwegs". Kontakt gibt es zwischen Bohlen und Krasavice offenbar nicht. "Wir telefonieren nicht. Ich glaube nicht, dass ich so doof war, ihr meine Nummer zu geben", erklärte der 68-Jährige.

Krasavice hatte Bohlen in ihrem kurzen TikTok-Video mit Zeilen wie "Du trägst dein Slutshaming wieder mal vor wie gewohnt" oder "Mein Arsch hat mehr Relevanz als jeder deiner deutschen Superstars" angegriffen. Der Clip auf ihrem Account mit 2,9 Millionen Followern wurde fast zwei Millionen Mal angesehen.

"Deutschland sucht den Superstar" Ein letztes Mal Dieter Bohlen: Die DSDS-Jurys im Laufe der Zeit 1 von 18 Zurück Weiter 1 von 18 Zurück Weiter Staffel 1 und 2

Im November 2002 lief die erste Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" im deutschen Fernsehen. Als Vorbild diente das britische Format "Pop Idol", das von Simon Fuller, dem Schöpfer der Spice Girls, konzipiert wurde. In der Jury von DSDS saßen neben Dieter Bohlen, Musikjournalistin Shona Fraser, Plattenproduzent Thomas M. Stein und Radiomoderator Thomas Bug (r.). In dieser Zusammensetzung blieb die Jury auch für die zweite DSDS-Staffel bestehen. Mehr

Auch mit Leony gibt es Zoff

Die neuerlichen Sticheleien dürften die Stimmung in der DSDS-Jury weiter nach unten ziehen. Auch zu Mitjurorin Leony hat Bohlen ein angespanntes Verhältnis. Die Sängerin erzählte in einem Interview, Bohlen habe ihr im Gespräch mit ihrem Produzenten "eine schöne Stimme, aber so ein bisschen eine Ausstrahlung wie eine Putzfrau" attestiert. Die Hintergründe seien falsch dargestellt worden, so Bohlen: Ihr Manager habe ihn um einen Tipp gebeten. Er habe damit nur ausdrücken wollen, dass Leony "nicht auffällig genug" sei.

Im Gespräch mit 104.6 RTL wurde Bohlen bezüglich der Jury-Zusammenstellung noch einmal sehr deutlich: "Die Jury sucht RTL aus." Somit seien manchmal auch Kolleg:innen dabei, "die ich scheiße finde": "Glaubt ihr im Ernst, dass ich gerne neben dem Wendler gesessen habe?" RTL hatte sich 2021 von Bohlen getrennt, ihn aber für die 20. und letzte Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" wieder zurückgeholt.

