Diese Spitze hat sich als Boomerang erwiesen: Thomas Gottschalk konnte sich vergangene Woche bei Sandra Maischberger eine Provokation in Richtung Dieter Bohlen nicht verkneifen. Er lehne Hilfsmittel wie Botox ab, sagte Gottschalk, "sonst ende ich wie Bohlen".

Auf die Replik musste der 69-Jährige nicht lange warten. Denn Bohlen war zu Gast in der Sendung "Fellner! Live", die auf dem österreichischen Sender OE24.TV ausgestrahlt wird. Dort wurde er von Gastgeber Niki Fellner direkt auf die Aussagen des langjährigen "Wetten, dass ..?"-Moderators angesprochen.

Dieter Bohlen: "Er muss sich immer irgendeinen Käse ausdenken"

Der Pop-Titan ließ sich nicht extra bitten und holte zum Gegenschlag aus. "Thomas hat gerade ein Buch veröffentlicht, da muss ich immer herhalten als Promotion-Vehikel", so Bohlen. Das sei beim ersten Buch auch schon so gewesen. "Da er sonst anscheinend niemand Prominenten kennt, muss er sich immer irgendeinen Käse ausdenken", lästerte der Musikproduzent.

Damit war er aber noch nicht fertig: "Ich hab gegen Thomas nix, aber ich möchte auch nicht so aussehen wie er", setzte er nach. "Selbst im Sarg werde ich nicht so aussehen wie er." Er arbeitete sich jedoch nicht nur am Aussehen des Moderators ab, auch seine Fähigkeiten als TV-Entertainer zog er in Zweifel: Gottschalk sei ein halbes Jahr in seiner Jury beim Supertalent gewesen. Er habe da "nicht gut aufgeschlagen, deswegen mussten wir ihn austauschen", so Bohlen. Sein Resümee: "Das war nix."

Hat Thomas Gottschalk seinen Zenit überschritten?

Auf die Frage, ob Gottschalk seinen Zenit überschritten habe, antwortete der Produzent mit einem klaren "ja". Um dann gönnerhaft hinterherzuschieben, Gottschalk solle gerne weiter Fernsehen machen, "am liebsten im Spätprogramm". Ältere Leute seien nämlich nachtaktiv.

Dieter Bohlen muss es wissen: Er ist nur vier Jahre jünger als Thomas Gottschalk.

Quelle: "Fellner! Live"