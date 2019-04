Dieter Bohlen kündigt neues Album an

Dieter Bohlen will es noch mal wissen: Der 65-Jährige geht noch in diesem Jahr mit den Hits von Modern Talking auf Deutschland-Tour. Seine Fans freut's: Die meisten Konzerte waren innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Das große Interesse hat den selbsternannten Pop-Titan wohl auf eine Idee gebracht: Warum nicht auch ein eigenes Album herausbringen? Genau das kündigte er nun in einem Interview mit RTL an.

"Ich hab mir gestern Nacht ausgedacht, ich werd ein neues Album machen", sagt Dieter Bohlen gegenüber RTL. "Ich werde seit Hunderten von Jahren ein Album machen, wo ich selber singen werde. Ein paar neue Titel, ein paar ältere. Ich werde zum Beispiel 'You're My Heart, You're My Soul" selber mal singen, das gab es ja auch noch nicht auf Platte", sagt er weiter. "Solche Klamotten. Ich will auch neue Titel komponieren." Ob er auf deutsch oder auf englisch singen möchte, wisse er aber noch nicht. "Die großen Hits waren alle auf englisch, deshalb tendiere ich eher dahin", sagt der DSDS-Juror.

Carina Walz weiß von Dieter Bohlens Plänen noch nichts

Freundin Carina Walz wisse von dieser Idee aber noch nichts, erklärt Dieter Bohlen im Interview. "Die weiß das noch nicht mit dem Album. Die kann ja RTL gucken", sagt der 65-Jährige und grinst. Sie wolle nämlich nicht, dass der Produzent so viel arbeitet. "Wegen der Konzerte läuft die schon Amok!" Ob er das mit dem Album wirklich ernst meint, ist unklar. Denn auf die Frage, wann es herauskommt, antwortet er: "Im Juli." So schnell will er ein ganzes Album produzieren? Auch das schelmische Grinsen während des Interviews könnte auf einen Scherz hindeuten. Andererseits ist Dieter Bohlen als Workaholic bekannt. Im Juli wird man ja selbst sehen, ob er die Ankündigung ernst gemeint hat oder nicht.

Verwendete Quelle: RTL.de