Dieter Bohlen (64) ist aus der deutschen TV- und Musiklandschaft nicht wegzudenken. Die RTL-Shows "DSDS" (seit 2002) und "Das Supertalent" (seit 2007) hat er als Chefjuror geprägt. Nach seiner eigenen Musikkarriere mit Modern Talking hat er Musikstars wie Vanessa Mai (25, "Ich sterb für dich"), Andrea Berg (52, "Davon geht die Welt nicht unter") oder Yvonne Catterfeld (38, "Für dich") zu einigen ihrer größten Hits verholfen. Bohlen ist ein Workaholic. Doch jetzt will er sich endlich mal eine Auszeit nehmen, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.

Nach dem "DSDS"-Finale am 5. Mai soll es endlich so weit sein. Den Gewinner der Show werde der Poptitan nicht produzieren, heißt es. Stattdessen will er sich mehr Zeit für seine Liebsten nehmen. "Meine Familie musste in den letzten Jahren stark unter meinem Job leiden", erklärt Bohlen dem Blatt. Nun wolle er "endlich mal, nach gefühlten 1000 Jahren, einen Sommer haben, in dem ich ganz abschalten kann".

Dieter Bohlen: "In meinem Herzen schlägt das Abenteuer"

Von seiner Auszeit hat er schon eine ganz genaue Vorstellung: "Handy aus, im Boot um Menorca, Mallorca, Ibiza und nicht immer diese nervigen Anrufe", so Bohlen zu "Bild". Er wolle einfach mal keine Gedanken an die Arbeit verschwenden, sondern vielmehr einer anderen Leidenschaft nachgehen: "In meinem Herzen schlägt das Abenteuer, das musste ich jedes Jahr unterdrücken."

Und wenn Bohlen schon dabei ist, seinem Geist etwas Gutes zu tun, so will er das auch für seinen Körper. Er treibe nun "fünfmal die Woche zweieinhalb Stunden Sport", lässt der 64-Jährige wissen. Auf dem Trainingsplan stehen Joggen, Krafttraining und Tennis. Zudem verzichte er komplett auf Süßigkeiten und habe dadurch schon vier Kilo abgenommen. Da sind wir ja richtig gespannt, wie fit und entspannt Dieter aus seiner Sommer-Auszeit zurückkommt...

