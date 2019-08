Dieter Bohlen und Carina Walz sind seit 13 Jahren ein Paar, haben zwei gemeinsame Kinder und haben sich zusammen einen sehr erfolgreichen Instagram-Kanal aufgebaut – mit mittlerweile über einer Million Follower. Während Dieter Bohlen seine Freundin zu Beginn weitestgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten hat, ist die 35-Jährige seit über einem Jahr regelmäßig auf Instagram zu sehen und spricht auch häufig selbst in die Kamera.

Zum 13. Jahrestag des Paares hat Dieter Bohlen nun auch einen Wunsch seiner Follower erfüllt und erzählt, wie sich die beiden kennengelernt haben. Dazu postete er ein eineinhalb minütiges Video auf Instagram und schreibt dazu: "So war es wirklich. Viele haben gefragt, wie wir uns kennengelernt haben ... Hier die ganze Wahrheit."

Dieter Bohlen hat Carina Walz angesprochen – mit "wahnsinnigem Spruch"

In dem Video spricht der 65-Jährige in die Kamera und erzählt, wie das erste Kennenlernen stattfand: "Cala Ratjada, es war so zwei Uhr nachts, ich war in 'ner Disco, die Disco heißt 'Physical', ich stand an der Bar, umringt von vielen hübschen Mädchen und vielen Freunden. Da kam dann die kleine Carina, stellte sich hin, lachte und bestellte ein Getränk. Und ich hatte den wahnsinnigen Spruch drauf: 'Hey, was willst du denn da gerade bestellen?' oder irgendwie so etwas mega Originelles. Ihr seht: Auch wenn man keinen Spruch drauf hat, kann es klappen", erzählt Dieter Bohlen seinen Followern auf Instagram. Nun sind die beiden glücklich, sagt er am Ende des kurzen Clips.

Und der 65-Jährige hat auch noch einen weiteren Rat für seine Follower. Unter ein gemeinsames Bild von sich und Carina schreibt Dieter Bohlen: "Gestern Nacht vor 13 Jahren haben wir uns durch Zufall auf Mallorca kennengelernt. Zufälle bestimmen unser Leben! Geht raus und findet auch euer Glück. Zu Hause sitzen und warten bringt nichts."

Quelle: Instagram Dieter Bohlen