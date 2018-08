Mit einem angeblichen "Skandalvideo" von Dieter Bohlen geht die Zeitschrift "In" diese Woche auf Leserfang. Auf dem Titelblatt ist ein Foto des "Deutschland sucht den Superstar"-Jurors zu sehen. Darüber steht in großen Lettern: "Neues Liebesdrama? Skandalvideo - Dieter küsst eine andere Frau". Damit soll offenbar der Eindruck erweckt werden, Dieter Bohlen sei seiner Partnerin Carina fremd gegangen. Doch über die Schlagzeile kann Bohlen nur lachen. Denn die Auflösung ist verblüffend simpel.

Auf seinem Instagram-Account machte Bohlen das Cover am Sonntag zum Thema. Gut gelaunt hält er die Zeitschrift auf Mallorca in die Kamera. "Ich habe heute Morgen mal wieder richtig gelacht. Carina hatte sich den Gag erlaubt, ein paar Yellows (Boulevardzeitschriften, Anm. d. Red.) mitzubringen", erklärt der 64-Jährige. Darunter sei auch die "In" gewesen. Dann liest er seinen Zuschauern die Schlagzeile vor.

Die "andere Frau" ist ...

"Wow, wow, wow. Dieter küsst 'ne andere. Da habe ich irgend was nicht mitgekriegt, Leute", kontert Bohlen. Er habe daraufhin in der Zeitschrift geblättert, um zu erfahren, wen er geküsst haben soll. Und siehe da, der Vorwurf an Bohlen und der Auslöser für die Schlagzeile ist ziemlich simpel: Dieter Bohlen soll seine Co-Jurorin Sylvie Meis geküsst haben.

"Deutschland liegt in Tränen, Halbmast geflaggt. Ich habe meine Co-Jurorin auf die Wange geküsst", witzelt Bohlen. Das ei ja wirklich schlimm, fügt er mit ironischem Unterton hinzu. Bohlen und Meis sind zusammen in der neuen Staffel von "Das Supertalent" zu sehen. Und Meis ist es, die "In" ihren Lesern geheimnisvoll als "andere Frau" verkaufen möchte.

Rat von Dieter Bohlen: "Lasst euch nicht veräppeln"

Die Zeitschrift ist bei Prominenten für ihre fragwürdigen Schlagzeilen berüchtigt. Deshalb hat Dieter Bohlen einen Rat an seine Fans und die Leser der "In": "Lasst euch nicht veräppeln. Wenn ihr die Wahrheit immer wissen wollt, guckt auf Instagram 'Dieters Tagesschau'.