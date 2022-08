Dieter Bohlen und Pietro Lombardi sind nicht nur in der "DSDS"-Jury ein gutes Team. Auch privat sind die beiden seit Jahren eng befreundet.

Das "DSDS"-Traumduo ist zurück: Dieter Bohlen (68) und Pietro Lombardi (30) sitzen in der kommenden Jubiläumsstaffel wieder gemeinsam in der Jury. Die Freude bei beiden ist groß, schließlich verbindet die Musiker auch abseits der Castingshow seit Jahren eine enge Freundschaft. "Uns verbindet sehr viel, wir sind immer füreinander da, egal in welcher Phase im Leben, das macht wahre Freundschaft aus", schwärmt Lombardi in seinem neuesten Instagram-Post.

Ihre "Bromance" reicht bis ins Jahr 2011 zurück. Damals betrat Lombardi die heiligen "DSDS"-Hallen als Kandidat. Bohlen hat ihn von Anfang an für talentiert gehalten: "Ich war damals so ziemlich der Einzige in der Jury, der das erkannt hat", sagte er bei "DSDS". Sein Schützling gewann schließlich auch die achte Staffel.

Ehe es soweit war, verguckte sich Lombardi aber während des Recalls in seine Mitstreiterin Sarah Engels (29). Beide kamen ins Finale und traten als Brautpaar auf. Sollten sie tatsächlich heiraten, so versprach Bohlen damals, die Eheringe zu kaufen. 2013 war es dann so weit: Der Pop-Titan hielt laut RTL sein Wort und finanzierte die Ringe. 2019 ließen sich Engels und Lombardi wieder scheiden.

Gemeinsame Momente in der Jury

Seiner Freundschaft mit Bohlen tat das jedoch keinen Abbruch. Nach seinem "DSDS"-Sieg nahm Lombardi 2019 und 2020 neben seinem Freund hinter dem Jury-Pult Platz. In den zwei gemeinsamen Staffeln bekamen die Zuschauer jede Menge unterhaltsame "Bromance"-Momente mit.

"Dieter und ich, wir lieben uns", sagte der 30-jährige Sänger über seine Freundschaft mit Bohlen. Im Recall 2019 haben die beiden während eines Tennisspiels konkurriert. Lombardi bewunderte Bohlen dabei: "Der ist viermal so fit wie ich [...]. Der hat mich im Tennis abgezogen", sagte er. "Ich glaube, uns kann gar nichts mehr trennen." Die gegenseitigen Neckereien während der Show haben sich die Zuschauer zurückgewünscht.

Besuch im Norden

Im letzten Jahr durfte Lombardi den Kult-Musiker sogar zu Hause besuchen. Dieses Privileg bleibt den meisten verwehrt. Neben seinem Ferienhaus auf Mallorca wohnt er mit seiner Freundin Carina Walz (38) und den gemeinsamen Kindern in einem Vorort von Hamburg. Den Besuch seines "besten Freundes" teilte Bohlen auf seinem Instagram-Account. In dem Video ist der Kölner sichtlich beeindruckt von der Bohlen-Residenz.

Sie machen Musik zusammen

Zudem wurde dem Nachwuchs-Sänger eine weitere ganz besondere Ehre zuteil. Den Modern Talking-Hit "You're My Heart, You're My Soul" von 1998 hat Bohlen mit Lombardi und Katja Krasavice (26) neu interpretiert. Der Song wurde erst in diesem Jahr veröffentlicht.