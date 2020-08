Dieter Hallervorden hat das Ensemble seiner Kabarett-Bühne "Die Wühlmäuse" vor die Tür gesetzt. Die Verluste durch Corona sind zu hoch.

Die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen treffen die Kulturbetriebe hart. Nun hat auch Dieter "Didi" Hallervorden (84) Konsequenzen gezogen: Er entließ das Ensemble seines 1960 gegründeten Kabarett "Die Wühlmäuse", berichtet der "Berliner Kurier".

Das Team habe die Nachricht unerwartet erreicht, so die Regionalzeitung und zitiert aus der E-Mail, die Hallervorden jedem seiner Angestellten geschrieben habe: "Du kannst Dir sicher vorstellen, in welchem Ausmaß ich bereits durch die monatelange Schließung meiner Theater zur Ader gelassen wurde. Und an einem gewissen Punkt sind bei aller Liebe zum Theater und zum Kabarett der Opferbereitschaft und den dafür zur Verfügung stehenden Mitteln Grenzen gesetzt."

Die entlassenen Ensemble-Mitgliedern Mathias Harrebye-Brandt (45), Birthe Wolter (38), Robert Louis Griesbach (59) und Santina Maria Schrader trifft die Nachricht hart. Griesbach postete auf Facebook "RIP Wühlmäuse Ensemble".

Insolvenz soll vermieden werden

Hallervorden begründete den Schritt gegenüber seinen Schauspielern mit der Corona-Pandemie, den ausgefallenen Vorstellungen sowie den weggefallenen Einnahmen. In der E-Mail gesteht der 84-Jährige: "Die Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen, aber ich muss mich jetzt intensiv darauf konzentrieren, meine beiden Theater über die Zeit zu retten." Hallervorden betreibt in Berlin auch das Schlossparktheater in Steglitz.

Eine Insolvenz seiner 60-jährigen Kabarett-Bühne will Hallervorden aber mit allen Mitteln verhindern: "Weil ich es aus meinen privaten Mitteln stütze und unbedingt am Leben erhalten will." Auf Anfrage des "Berliner Kurier" schloss Hallervorden auch nicht aus, das alte Ensemble doch noch zu reaktivieren.