Dieter Mann ist an diesem Donnerstag im Alter von 80 Jahren in seiner Heimatstadt Berlin gestorben. Das bestätigte seine Frau der Deutschen Presse-Agentur. Als Schauspieler war er nicht nur auf Theaterbühnen, sondern auch in zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen zu sehen.

Ab 1962 studierte Mann an der Staatlichen Schauspielschule in Berlin. Noch während seines Studiums spielte er am Deutschen Theater in Berlin und war von 1964 bis 2006 festes Mitglied im Ensemble. Unter anderem verkörperte er Edgar Wibeau in "Die neuen Leiden des jungen W.". Von 1984 bis 1991 war er dort als Intendant tätig.

1965 feierte Mann sein Filmdebüt in "Berlin um die Ecke". Später übernahm er Rollen in Kinofilmen wie "Das Versprechen" (1994), "Der Untergang" (2004) und "13 Semester" (2009). Im Fernsehen war er unter anderem in den Krimi-Produktionen "Der letzte Zeuge", "Ein starkes Team" oder "Bella Block" zu sehen. Auch übernahm er mehrfach Rollen in der "Tatort"-Filmreihe. 2020 wurde er mit dem Ehrenpreis des Deutschen Schauspielpreises für sein Lebenswerk ausgezeichnet.