Dilip Kumar ist tot. Der indische Filmstar ist nach längerer Krankheit im Alter von 98 Jahren gestorben.

Dilip Kumar ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Der indische Filmstar starb am Mittwochmorgen (7. Juli) nach längerer Krankheit in Mumbai, wie Kumars Arzt laut CNN bestätigte. Auch auf seinem offiziellen Twitter-Account gab ein Sprecher der Familie Kumars Tod bekannt. Zahlreiche Stars und Persönlichkeiten haben sich in den sozialen Medien von der Filmlegende verabschiedet.

Der indische Premierminister Narendra Modi (70) schrieb auf Twitter: "Dilip Kumar Ji wird als Filmlegende in Erinnerung bleiben. Er war mit einer beispiellosen Brillanz gesegnet und begeisterte das Publikum über Generationen hinweg. Sein Tod ist ein Verlust für unsere Kulturwelt. Mein Beileid gilt seiner Familie, seinen Freunden und unzähligen Bewunderern."

Kollegen verabschieden sich von ihrem "Held" Dilip Kumar

Schauspieler Amitabh Bachchan (78) reagierte ebenfalls auf Twitter und erklärte unter anderem: "Eine Institution ist gegangen... wann immer die Geschichte des indischen Kinos geschrieben wird, wird es immer 'vor Dilip Kumar und nach Dilip Kumar' heißen." Kollege Akshay Kumar (53) twitterte:" Für die Welt mögen viele andere Helden sein. Für uns Schauspieler war er der Held: Dilip Kumar. Er hat eine ganze Ära des indischen Kinos mit sich genommen. Meine Gedanken und Gebete sind bei seiner Familie."

Dilip Kumar wurde 1922 als Yusuf Khan in Peschawar, Pakistan geboren. Er arbeitete als Kellner und Obsthändler, bevor er 1994 entdeckt wurde. In den 1950er und 1960er Jahren feierte er mit Filmen wie "Andaz", "Mughal-e-Azam" oder "Ganga Jamuna" Erfolge. 1998 wurde sein letzter Film veröffentlicht. In seiner Karriere wurde er mit zahlreichen Preisen, unter anderem mit dem Dadasaheb Phalke Award, ausgezeichnet.