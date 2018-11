Am Vorabend der "GQ Men of the Year"-Awards fand am Mittwochabend bereits zum 3. Mal die Volkswagen Dinner Night im Berliner Volkswagen Group Forum statt. Absolutes Highlight war der Auftritt des britischen Sängers und Songwriters Jamie Cullum (39), der die 220 geladenen Gäste aus Wirtschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft am Flügel begeisterte. Viele der anwesenden Promis outeten sich als große Fans des Künstlers.

Britta Steffen mit Traumfigur

Ex-Schwimmerin Britta Steffen (34) besuchte bereits 2010 ein Konzert von Cullum in Portugal. "Der hat's wirklich drauf", schwärmte sie am Rande der Gala. Die 34-Jährige ist nur noch selten in der Öffentlichkeit zu sehen. 2013 beendete die zweifache Olympiasiegerin ihre Schwimmkarriere, im September 2017 kam ihr Sohn auf die Welt. Ihre schlanke Figur hat sich die Ex-Sportlerin aber bis heute bewahrt.

Der Grund: Ihr Sohn hält sie ordentlich auf Trab. "Wenn die Kinder aktiv werden und man das alles selbst macht, dann braucht man keine Diät halten", lacht Steffen. Doch auch sie kommt manchmal an ihre Grenzen. "Wenn mein Sohn keine Lust auf Mittagsschlaf hat, hänge ich abends ganz schön in den Seilen, da gehe ich auch manchmal schon um 19 Uhr ins Bett", gibt sie zu.

Philipp Sattler hat "sechs Wochen nicht geschlafen"

Das kann auch Philipp Sattler (35) bestens nachvollziehen. "Ich habe seit sechs Wochen nicht mehr geschlafen", erklärt der frisch gebackene Ehemann von TV-Star Caroline Beil. Die 52-Jährige startet 16 Monate nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter wieder beruflich durch; ihr Mann unterstützt sie tatkräftig. "Es ist alles eine große Frage der Organisation", erklärt die Moderatorin und Schauspielerin. "Wenn man beides miteinander vereinbaren kann, ist es wunderbar."

Auch Jamie Cullum versucht sein Bestes, um seine Musikkarriere mit der Familie in Einklang zu bringen. "Ich konzentriere mich auf die wichtigen Dinge im Leben und versuche, so viel Zeit wie möglich mit meinen Kindern zu verbringen." Der 39-Jährige hat mit seiner Frau Sophie Dahl (41) die beiden Töchter Lyra (7) und Margot (5). Er versuche täglich, die beiden in die Schule zu fahren, erklärt er weiter.

Konzert-Premiere für Emilia Schüle

Für die Volkswagen Dinner Night performte Cullum in einem ungewohnten Ambiente. Statt vor Riesenpublikum in einer Konzerthalle saß der Musiker am Flügel vor ausgewählten Gästen. Und die kamen aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Für Schauspielerin Emilia Schüle (25) war es das erste Konzert des Sängers. Die 25-Jährige ist nach eigenen Angaben ein großer Fan und freute sich riesig, ihn endlich live zu erleben. Weitere Gäste waren unter anderem Schauspielerin Susan Hoecke (37), "Club der roten Bänder"-Star Tim Oliver Schultz (30) und Moderatorin Anastasia Zampounidis (49).