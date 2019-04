Jetzt ist es also fix: Dirk Nowitzki (40) beendet nach 21 Jahren seine unglaubliche Karriere. Beim letzten Heimspiel der Saison verkündete der Superstar der Dallas Mavericks seinen Rückzug und löste damit bei seinen Fans unglaubliche Reaktionen im Stadion aus. Auch der gebürtige Würzburger selbst, kein Freund der großen Gesten, wurde von seinen Emotionen übermannt. Auf Twitter und Co. zogen unterdessen zahlreiche User ihren digitalen Hut vor Dirk Nowitzki.

"Fantastischer Sportsmann"

Der Bayern-Star Thomas Müller (29) dankte Nowitzki zum Beispiel für "großartige 21 Jahre" und sprach außerdem von einem "fantastischen Sportsmann". Sein Team-Kollege und Nationalspieler Leon Goretzka (24) fügte hinzu, dass Nowitzki "ein Vorbild über den Basketball hinaus" sei. Auch der Fußball-Weltmeister von 2014, Benedikt Höwedes (31) teilte das Video der Abschiedsrede des Basketball-Stars und sprach von einer "Legende".

Der Ex-Profifußballer und Netz-Ikone Hans Sarpei (42) brachte seine Anerkennung ebenfalls in einem Tweet zum Ausdruck. Er postete ein Bild aus den Anfangszeiten Nowitzkis in der NBA und schrieb dazu: "Du hast dich von Würzburg in die Herzen der ganzen Sportwelt geworfen. Was für eine Karriere, was für eine lebende Legende." Der ehemalige Weltklasse-Handballer Stefan Kretzschmar (46) schwärmte via Instagram von einem großen Privileg und Geschenk, in der Nowitzki-Generation aufwachsen zu dürfen: "Du bist der coolste und zugleich menschlichste Sportler aller Zeiten.

Ein "einzigartiger Botschafter unseres Landes"

Auch außerhalb der Sportwelt sorgte sein Rückzug vom Profisport für Reaktionen. So bedankte sich Moderatorin Dunja Hayali (44) bei Nowitzki: "Im wahrsten Sinne des Wortes ein Riese." Eine besondere Ehre wurde dem Basketballer vom offiziellen Twitter-Account des Auswärtigen Amtes in Berlin zuteil. Die Regierungsbehörde erklärte, dass Nowitzki ein "einzigartiger Botschafter unseres Landes" sei und postete zugleich ein Bild des Basketballers mit der Deutschland-Flagge von der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2008 in Peking als Fahnenträger.

Übrigens: Nowitzki wird auch als "Rentner" nicht nach Deutschland zurückkehren, sondern in seiner Wahlheimat Texas bleiben. Das kündigte er ebenso am Dienstagabend in Dallas an. Mavericks-Besitzer Mark Cuban machte anschließend klar, dass die Dankbarkeit gegenüber seinem Mega-Star auch nach dessen aktiver Karriere ungebrochen bleiben wird: "Er wird die größte Statue aller Zeiten bekommen. Danke, danke, danke, danke. Es wird niemand mehr so sein wie du."