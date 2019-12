Der ehemalige NBA-Superstar Dirk Nowitzki (41) ist in seiner Karriere schon vielfach ausgezeichnet worden. Nun wurde ihm am Mittwoch das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Nowitzki nahm die Auszeichnung auf Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (63) entgegen. Der ehemalige Nationalspieler erhielt sie allerdings nicht etwa für sportliche Erfolge, sondern besonders für sein soziales Engagement.

Nowitzki setzte sich in den vergangenen Jahren unter anderem als Unicef-Botschafter ein und unterstützt mit zwei Stiftungen die Förderung von Kindern in Bereichen wie Sport, Bildung und Gesundheit. Insgesamt wurden am Tag des Ehrenamts 13 Frauen und elf Männer für ihr Engagement gewürdigt.

Der einstige Star der Dallas Mavericks, für die er 21 Jahre lang spielte, hatte im Frühjahr seine Karriere beendet.