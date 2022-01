von Annika Redmer

Disney-Star Shaun Weiss war mehrere Jahre lang abhängig von Crystal Meth, wurde wegen Drogenbesitzes und Diebstahls verhaftet. Am vergangenen Mittwoch feierte der Schauspieler ein besonderes Jubiläum, denn er ist seit zwei Jahren nicht mehr drogenabhängig.

Der 43-jährige Schauspieler Shaun Weiss wurde in den 1990er Jahren mit seiner Rolle als Greg Goldberg in den Disney Filmen "Mighty Ducks" bekannt. Doch in den letzten Jahren sorgte er mit seinem Drogenkonsum für viele Negativ-Schlagzeilen. Das Gericht ordnete einen Entzug an – welcher ihm wohlmöglich das Leben gerettet haben könnte.

Denn seine Meth-Sucht trieb ihn eine Abwärtsspirale: 2017 wurde er wegen Diebstahls zu 150 Tagen Haft verurteilt. Fünf Tage nach seiner Freilassung wurde er wegen dem Besitz von Drogen zu einer weiteren Haftstrafe verurteilt. Im August 2018 kam dann der nächste Vorfall: Der Schauspieler musste sich wegen öffentlicher Trunkenheit vor Gericht verantworten. Nachdem er wieder nüchtern war, soll er sich schließlich in eine Entzugsklinik begeben haben.

Shaun Weiss wurde als Kind zum Star

Er wurde als tollpatschiger Greg Goldberg in der Disney-Komödie "Mighty Ducks" bekannt. Der Familienfilm erschien 1992, da war Weiss 14 Jahre alt und wurde durch seine Rolle als Hockeyspieler berühmt. Auch in den anderen beiden Teilen der Erfolgskomödie spielte er Greg Goldberg. Es folgten noch mehrere Rollen in verschiedenen Fernsehserien. Zuletzt war er 2008 als Busfahrer in dem Film "Drillbit Taylor" zu sehen.

Disney-Star: Der Drogenkonsum hinterließ starke Spuren in seinem Gesicht

Auf Instagram postete Weiss vergangenen Mittwoch schockierende Vorher-Nachher Bilder. Zur Zeit seines heftigen Drogenkonsums war er kaum noch wiederzuerkennen: der Schauspieler hatte ein eingefallenes, fahles Gesicht und kaum noch Zähne. Auf seinem aktuellen Foto zeigt sich der 43-Jährige mit einem strahlenden Lächeln und schreibt: "Eine Reise von eintausend Meilen beginnt mit 12 unglaublichen Schritten."

Jetzt sieht Weiss wieder gesund, vital und um einige Jahre jünger aus. In der Bildunterschrift bedankt er sich für die Unterstützung. Viele Goldberg-Fans kommentierten und gratulierten zu dieser Transformation. Nach vielen Jahren ein positives Comeback des einstigen Kinderstars.

Quellen:CNN, Daily Mail, TMZ