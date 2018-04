"Lieber Tim, ich habe die letzten Tage damit verbracht zu warten, bis ich aufwache, bis mir jemand sagt, dass dies alles nur ein schlechter Scherz ist, ein böser Fehler. Ich glaube, langsam kapiere ich, dass ich dich nie wieder sehen werde." So beginnt ein auf Instagram veröffentlichter Brief, in dem Tereza Kačerová Abschied nimmt von dem vergangenen Freitag verstorbenen DJ Avicii.

Dass der Musiker eine feste Beziehung hatte, war nur wenigen bekannt. Der 28-Jährige hat seine Freundin und deren aus einer früheren Beziehung stammenden Sohn von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Jetzt hat das tschechische Model selbst den Schritt in die Öffentlichkeit unternommen. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Video, das Fotos aus der gemeinsamen Zeit enthält. Und dazu einen bewegenden Abschiedsbrief.

❤️ Part 1/2 A post shared by Tereza Kačerová (@terezakacerova) on Apr 26, 2018 at 7:35pm PDT





Darin beschreibt die gebürtige Tschechin, wie sie die Nachricht von dem Tod ihres Freundes tagelang nicht wahrhaben wollte. "Es hat keinen Sinn gemacht. Du warst zu jung und wundervoll und ich liebe dich zu sehr", schrieb sie.

Avicii und Kačerová hatten Pläne

In dem zweiteiligen Abschiedsbrief schwelgt sie noch einmal in Erinnerungen an ihre Beziehung. So habe er ihr ein Armband mit drei Diamanten geschenkt - einen für ihn, einen für sie und einen für ihren Sohn Luka. Und offenbar hat sich das Paar mit dem Thema Familienplanung beschäftigt. "Mir war es immer sehr wichtig, unsere Beziehung privat zu halten, denn ich wollte, dass sie uns gehört und nur uns", schreibt Kačerová. Sie wollte die Liaison erst dann öffentlich machen, wenn sie mit einem gemeinsamen Kind schwanger geworden sei. "Oh, wie dieser Plan schief gelaufen ist", stellt sie bitter fest.

Denn am vergangenen Freitag wurde Tim Bergling, besser bekannt als Avicii, in Maskat, der Hauptstadt des Oman, tot gefunden. Er wurde nur 28 Jahre alt.