Rund 20 Millionen Follower besitzt DJ Khaled (42, "Wild Thoughts") auf seinen Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und Twitter. Natürlich lässt der Künstler seine Fans an seinem dekadenten Lebensstil auch gerne teilhaben. Eine Flasche Champagner hier, eine Pulle Wodka dort. Doch sein Hausieren mit alkoholischen Getränken kommt nicht bei allen gut an. Die Non-Profit-Organisation "Truth in Advertising" hat sogar einen Anwalt eingeschaltet, um den Star-DJ in die Schranken zu weisen.

Wie es auf ihrer Homepage heißt, habe man die Kanäle des 42-Jährigen mehrere Monate lang überwacht. In über 300 seiner Posts soll DJ Khaled ausgewählte Alkoholmarken beworben haben, ohne sie als bezahlte Anzeigen zu kennzeichnen. Ein klarer Verstoß gegen das Gesetz, sagt die Organisation. Man habe sich mit Khaleds Anwälten in Verbindung gesetzt, das Ergebnis: Die Anzahl an hochprozentigen Promotionen sei deutlich gesunken, einige Beiträge wurden gelöscht, der Rest mit dem gesetzeskonformen Kürzel "Ad" (Werbung) versehen.