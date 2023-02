von Gernot Kramper Der Chat-Verlauf zwischen Yvonne Woelke und Peter Klein war zu viel für Djamila Rowe. Sie glaubt ihrer Freundin Yvonne nicht mehr. Denn ein Wort legt nahe, dass doch etwas zwischen den beiden gewesen ist.

Djamila Rowe kann nicht mehr. Mit Yvonne Woelke hat sie das Dschungelcamp überstanden, aber die Ekelprüfungen dort sind nichts gegen das öffentliche Fremdgeh-Drama zwischen Yvonne Woelke und Peter Klein. Bereits beim "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Nachspiel versuchte Rowe, den Skandal um die Freundin mit einem Machtwort zu ad acta zu legen.

"Diese Sache muss ganz klar beendet werden. Die muss vom Tisch. Liebe Yvonne, hier an dieser Stelle von mir als Freundin, hört damit jetzt auf. Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben."

Und sie warnte Yvonne: "Ich kann mir vorstellen, wie das Ganze endet. Die Frau ist der Verlierer in der Geschichte und die, die später am Pranger steht."

Unheilvolle Dynamik

Genutzt hat es nichts. Zurück in Deutschland nahm der Irrsinn erst richtig Fahrt auf. Nun hat die Dschungelkönigin endgültig die Nase voll. Rowe glaubt, dass Yvonne sie belogen hat. Die habe stets alles geleugnet.

"Der Grund, warum ich die Freundschaft aktuell auf Eis gelegt habe, ist, dass ich zu viele Dinge sehe, die mir missfallen. Das ist einfach ein Vertrauensproblem, was ich aktuell habe. Und zu einer guten Freundschaft gehört nun mal Vertrauen", sagte sie zu "vip.de".

Nach dem Liebes-Outing von Peter Klein stritt Yvonne alles ab, doch nun hat Iris Klein den – angeblichen – Chat-Verlauf der beiden veröffentlicht.

Hat Yvonne Woelke Djamila Rowe belogen?

Und ein Satz macht Rowe stutzig. "Als ich Peters Chat-Verlauf gelesen habe, dachte ich, mir schlägt jemand ins Gesicht!" Dort heißt es nämlich: 'Und ich möchte deine roten Wangen wieder sehen und deinen Körper spüren und fühlen.'" Und dieses "wieder" lässt Rowe keine Ruhe, heißt es doch, dass da sehr wohl was gewesen ist.

Zu "bild.de" sagte sie: "Die beiden scheinen sich ja wirklich die ganze Zeit Nachrichten zu schreiben. Yvonne erzählte mir, sie habe heute Vormittag über eine Stunde lang mit Iris Klein telefoniert. Yvonne behauptet nach wie vor, zwischen ihr und Peter Klein sei nichts gelaufen. Ich frage mich: Weshalb schreibt er ihr dann, er wolle wieder ihren Körper spüren? Mich interessiert, wann und wo er ihn schon mal gespürt hat?"

"Das war der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, da muss ich die Reißleine ziehen", so Rowe. Immer noch hofft sie auf eine Klarstellung von Yvonne Woelke. "Wenn es so ist, dass es einseitig ist, erwarte ich von Yvonne ein Statement, wo es heißt, 'Ich bin nicht verliebt. Ich will das nicht. Ich will meine Ehe retten’." Doch Rowe ahnt, dass ihr Appell wohl vergebens bei den beiden ist. "Das Problem ist, einer schiebt es auf den anderen. Jeder streitet alles ab."

