Der US-Rapper DMX ist tot. Wie seine Familie bestätigt, sei Earl Simmons, so sein bürgerlicher Name, im Alter von 50 Jahren verstorben.

Der legendäre US-Rapper DMX (1970-2021) ist gestorben. Das geht aus einem Statement seiner Familie hervor, das unter anderem dem Entertainment-Portal "ETOnline" vorliegt. In diesem heißt es, dass Earl Simmons, so der bürgerliche Name des Rappers, im Alter von 50 Jahren im White-Plains-Krankenhaus in New York verstorben sei. Seine Familie habe sich bis zuletzt an seiner Seite befunden.

"Earl war ein Krieger"

DMX sei demnach vor wenigen Tagen an lebenserhaltende Apparate angeschlossen worden. "Earl war ein Krieger, der bis zum Ende gekämpft hat", erklären seine Angehörigen. "Er hat seine Familie mit seinem ganzen Herzen geliebt und wir schätzen die Zeit, die wir mit ihm verbringen konnten." Die Musik des Rappers, darunter Genre-Klassiker wie "Where The Hood At", habe "unzählige Fans auf der ganzen Welt inspiriert und sein ikonischer Nachlass wird auf ewig weiterleben".

Informationen über die Beerdigung von DMX wolle die Familie zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Nach einem Zusammenbruch war der Rapper vor wenigen Tagen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ein namentlich nicht genannter Insider hatte dem US-Promi-Portal "TMZ" erklärt, dass DMX angeblich aufgrund einer Drogenüberdosis einen Herzinfarkt erlitten haben soll. Dies wurde von offizieller Seite allerdings nicht bestätigt. In einem Statement der Familie war später von "ernsthaften gesundheitlichen Problemen" die Rede.