Nach einem Zusammenbruch liegt US-Rapper DMX auf der Intensivstation. Sein Zustand soll "kritisch" sein.

US-Rapper DMX (50, "We Right Here") befindet sich in einem "kritischen Zustand". Wie ein Sprecher dem US-amerikanischen Promiportal "TMZ" bestätigte, sei der Künstler in der Nacht auf Samstag in seinem Haus zusammengebrochen. Er befinde sich aktuell auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Zuvor hatte ein namentlich nicht genannter Insider dem Portal berichtet, dass DMX, dessen bürgerlicher Name Earl Simmons lautet, aufgrund einer Drogenüberdosis einen Herzinfarkt erlitten haben soll. Diese Meldung wurde von offizieller Seite allerdings nicht bestätigt.

Stattdessen heißt es in dem Statement des Sprechers: "Earl ist sein ganzes Leben lang ein Kämpfer gewesen. Diese Situation stellt einen weiteren Weg dar, den er bestreiten muss." In der Vergangenheit hatte DMX schon häufiger mit Drogenmissbrauch zu kämpfen gehabt und absolvierte mehrere Reha-Aufenthalte, zuletzt 2019, schreibt "TMZ". Die Familie des Rappers zeige sich in diesen Stunden "dankbar für die überwältigende Menge an Liebe, Ermutigung, Unterstützung und Gebeten für Earl".