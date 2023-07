Dolph Lundgren hat zum zweiten Mal geheiratet. Auf Mykonos gab der Action-Star seiner langjährigen Verlobten Emma Krokdal das Jawort.

Hollywood-Hüne Dolph Lundgren (65) ist den Bund der Ehe eingegangen. Auf der griechischen Insel Mykonos gab der schwedische Action-Star bereits am vergangenen Donnerstag (13. Juli) seiner langjährigen Verlobten Emma Krokdal (27) das Jawort. Das berichtet das "People"-Magazin.

Dolph Lundgrens langer Kampf gegen den Krebs

"Wir haben beschlossen, durch unsere Hochzeit in unserer Villa auf Mykonos unsere Liebe zu feiern", erklärten die Frischvermählten gegenüber "People". Die Zeremonie habe in Anwesenheit von "Familie und einigen engen Freunden" stattgefunden. Zuvor haben die Eheleute ihre Hochzeit nach eigener Aussage wegen "herausfordernder medizinischer Behandlungen" viele Male verschieben müssen.

Action-Star Lundgren hatte erst im Mai dieses Jahres enthüllt, dass er 2015 an Krebs erkrankt war. Nachdem dieser zunächst besiegt schien, sei die Krankheit 2020 mit Metastasen in der Lunge, im Magen, der Wirbelsäule und in den Nieren zurückgekehrt. Lundgren ging nach eigener Aussage davon aus, bald aus dem Leben zu scheiden, doch eine Behandlung schlug schließlich glücklicherweise gut an und ließ die zahlreichen Tumore schrumpfen.

Ehepaar mit fast 40 Jahren Altersunterschied

Seine neue Ehefrau Krokdal, eine aus Norwegen stammende Personal Trainerin, lernte Lundgren in einem Fitnessstudio in Los Angeles kennen. Seit 2020 ist das Paar, das ein Altersunterschied von rund 38 Jahren trennt, verlobt. Über seine Ehefrau bemerkte Lundgren in einem Interview aus dem Mai dieses Jahres: "Sie ist sehr reif und gleichzeitig bin ich, wie ich finde, sehr jugendlich."

Für Lundgren ist es die zweite Ehe. Von 1994 bis 2011 war er mit der Schmuck-Designerin und Stylistin Anette Qviberg (57) verheiratet. Zwei Kinder gingen aus der ersten Ehe des Stars hervor.