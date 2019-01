Wer auf ein Liebes-Comeback des "Bachelor in Paradise"-Traumpaars Domenico de Cicco (35) und Evelyn Burdecki (30) im Dschungelcamp gehofft hat, der wird enttäuscht. Der 35-Jährige ist wieder mit Julia, der Mutter seiner Tochter, zusammen. Das gemeinsame Kind kam im Oktober 2018 zur Welt. Am Flughafen in Frankfurt zeigten sich die beiden am Dienstagabend jetzt erstmals gemeinsam als Paar in der Öffentlichkeit. "Nach der Geburt haben wir uns neu kennen und lieben gelernt. Und sind somit schon ein paar Monate zusammen und glücklich", verrät de Cicco kurz vor dem Abflug in den Dschungel der Nachrichtenagentur spot on news.

"Evelyn ist mir egal!"

Der Abschied fällt dem Paar sichtlich schwer. "Ich werde sie unheimlich vermissen", so der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat. Dem Wiedersehen mit seiner Ex-Freundin Evelyn im Camp sieht de Cicco gelassen entgegen. Der 35-Jährige hatte der ehemaligen "Promi Big Brother"-Kandidatin die Schwangerschaft damals verschwiegen. Burdecki machte darauf medienwirksam mit dem Italiener Schluss. "Evelyn ist mir egal! Ich respektiere sie und hoffe sie respektiert mich auch. Ansonsten ist sie ein ganz normaler Dschungelcamper für mich", stellt er klar.

Seine Partnerin Julia sieht das jedoch etwas anders: "Julia hat schon ein komisches Gefühl, was natürlich verständlich ist", führt er aus. "Jedoch liebe ich sie sehr. Da braucht sie sich keine Gedanken zu machen. Ich setze meine Familie nicht aufs Spiel."

"Heiß auf Down Under"

Am kommenden Freitag beginnt für de Cicco und elf weitere Kandidaten das Dschungelcamp-Abenteuer. Der 35-Jährige freut sich vor allem darauf, seine Grenzen auszutesten. "Ich habe mich gut vorbereitet und bin ganz heiß auf Down Under."