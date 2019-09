Reality-TV-Star Domenico De Cicco (36, "Bachelor in Paradise") durfte am Wochenende ein ganz besonderes Ereignis feiern. Am Sonntag wurde seine Tochter Lia, die bald ein Jahr alt wird, in der Peterskirche in Gelnhausen in Hessen getauft. Wie sehr sich er sich über die Zeremonie und die anschließende Feier freute, zeigt ein Instagram-Post, auf dem De Cicco gemeinsam mit der Mutter des Kindes, seiner Freundin Julia, zu sehen ist.

"Was für ein wundervoller Tag, unsere Prinzessin war einfach wunderschön. Es war so sehr emotional einen neuen Schritt in Lias Leben zu gehen", berichtet der 36-Jährige seinen Followern. Außerdem richtete er ein großes Dankeschön an "die beste Familie und an die besten Freunde, die uns an diesem Tag begleitet haben".