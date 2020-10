Dominic West ist bekannt für seine Rolle in der Serie "The Affair", in der es um die emotionalen Auswirkungen eines Seitensprungs geht.

Nachdem Dominic West auf Fotos äußerst vertraut mit Kollegin Lily James zu sehen war, zeigt sich der Brite nun turtelnd mit seiner Ehefrau.

Nachdem Schnappschüsse mit Lily James (31, "Mamma Mia! Here We Go Again") für reichlich Wirbel gesorgt haben, ist Dominic West (50, "The Affair") nach Hause zurückgekehrt. Neue Fotos, die der britischen "Mail Online" vorliegen, zeigen den Schauspieler eng umschlungen mit seiner Ehefrau Catherine FitzGerald (49) vor ihrem Haus in der englischen Grafschaft Wiltshire. Am Montag (12. Oktober) hatte das Onlineportal Bilder veröffentlicht, die West äußerst vertraut mit seiner Schauspielkollegin in Rom zeigen.

West und FitzGerald zeigten am Dienstag (13. Oktober) vor Fotografen eine geeinte Front und teilten mit: "Unsere Ehe ist stark und wir sind auf jeden Fall noch zusammen." Das Paar händigte ein Stück Papier mit dem Statement aus, beide hatten ihre Unterschrift daruntergesetzt.

Liebeswirrwarr um Lily James

Dominic West und Lily James stehen derzeit gemeinsam für eine BBC-Produktion vor der Kamera. Die Schauspielerin hatte sich Ende 2019 von "The Crown"-Star Matt Smith (37) getrennt. Das Paar war fünf Jahre liiert. Während des Corona-Lockdowns gab es Gerüchte, sie würden ihrer Liebe noch eine Chance geben. Im Juli wurde Lily James mit Marvel-Star Chris Evans (39) gesichtet, was ebenfalls für Liebesgerüchte sorgte.

Dominic West und die Landschaftsarchitektin Catherine FitzGerald sind seit 2010 verheiratet. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder.