Am vergangenen Wochenende turtelte Serienstar Dominic West mit der "Mamma Mia"-Schauspielerin Lily James in Rom. Jetzt betont West: Zwischen ihm und seiner Frau ist alles in Ordnung und inszeniert sich mit ihr öffentlich.

Ob er von seiner bekanntesten Serienrolle inspiriert wurde? In "The Affair" spielt Dominic West einen verheirateten Lehrer und Autor, der eine Affäre mit einer Kellnerin beginnt. Und es ist schon fast komisch, wie das Leben nun die Kunst imitiert.

Dominic West und Lily James turteln in Rom

Am vergangenen Wochenende veröffentlichte die "Daily Mail" Paparazzi-Aufnahmen von West und "Mamma Mia!"-Schauspielerin Lily James. Die beiden fuhren gemeinsam auf einem E-Scooter durch Rom, turtelten im Restaurant und machten Selfies. Das Pikante: Wie seine Rolle in "The Affair" ist auch Dominic West verheiratet. 2010 gaben er und seine Ehefrau Catherine Fitzgerald sich das Jawort.

Die Fotos ihres Ehemannes mit einer anderen Frau überraschten Fitzgerald genauso wie den Rest der Welt. Laut der "Daily Mail" kam West am vergangenen Montagabend aus Rom zurück nach England, wo das Paar lebt. "Catherine hat versucht, mit Dominic zu sprechen, aber er geht nicht ans Telefon. Sie ist total geschockt, weil sie nicht wusste, dass irgendwas los sei. Sie waren noch glücklich zusammen, also kam das völlig überraschend", erzählte einer Freundin der britischen Zeitung.

Skurrile Inszenierung mit Ehefrau

Am Dienstag folgte dann die große Inszenierung: Gemeinsam zeigten sich West und Fitzgerald vor ihrem Haus in Wiltshire den anwesenden Fotografen. Während West keinen Ehering trug, hatten die beiden eine Tafel aufgebaut, auf die sie eine Botschaft an die Welt geschrieben hatten: "Unsere Ehe ist stark und wir sind noch immer zusammen. Danke", stand darauf. Darunter hatten beide unterschrieben.

Diese Nachricht hatte das Ehepaar vor ihrem Haus in Wiltshire präsentiert © Splash News

Nach außen hin präsentieren sie sich als Einheit, hinter verschlossenen Türen ist das Thema aber offenbar noch nicht durch. Wie Vertraute der "Daily Mail" erzählen, soll Fitzgerald noch immer wütend sein. "Es gibt einige schwierige Gespräche (...) Vorerst war sie froh, dass sie Einigkeit gezeigt hat und ihre Familie immer an erster Stelle stehen wird", heißt es. Freunde schätzen Fitzgerald als jemanden ein, der sich nichts gefallen lässt, gleichzeitig aber Privates privat klären will.

Lily James hat sich bislang nicht zu den Fotos geäußert. In den Kommentaren unter ihren Instagram-Beiträgen sammeln sich aber immer mehr kritische Stimmen, die ihr vorwerfen, eine Ehe beschädigt zu haben.

Verwendete Quelle:"Daily Mail"