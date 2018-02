Kaum jemand dürfte Dieter Wedel besser kennen als Dominique Voland: Als sich die beiden 1997 kennen lernten, war sie 20, er 55 Jahre alt. Zwölf Jahre lang waren sie ein Paar, gemeinsam haben sie ein Kind, den heute 18 Jahre alten Sohn Benjamin. Wenn sich diese Frau zu Dieter Wedel äußert, weiß sie, von wem sie spricht.

In der neuen Ausgabe der "Gala" hat die heute 40-Jährige über die Vorwürfe gesprochen, die verschiedene Frauen gegen ihren Ex erhoben haben: Er soll mehrere Frauen sexuell belästigt haben, in einem Fall ist von Vergewaltigung die Rede. Dieter Wedel bestreitet alle Anschuldigungen.

Dominique Voland ist dagegen geneigt, den Frauen zu glauben: "Aus eigenem Erleben mit diesem Mann habe ich Grund zur Annahme, dass die beschriebenen Ereignisse der Wahrheit entsprechen", sagte sie dem Promi-Magazin. Sie habe in der gemeinsamen Zeit viele leidvolle Erfahrungen machen müssen, so Voland.



Kein gutes Wort über Dieter Wedel

Über den Vater ihres Sohnes sagt sie heute: "Er ist ein Despot, ein Choleriker, ein Narzisst". Im Gespräch mit der "Gala" schildert sie Wedel als unberechenbaren, ständig wütenden Mann.

Während der zwölf gemeinsamen Jahre lebte Wedel in einer polyamoren Beziehung. Während er mit Voland auf Mallorca lebte, war er weiterhin mit der Hamburger Lehrerin Uschi Wolters liiert. Die Frau ist bis heute an Wedels Seite geblieben, vor vier Jahren hat das Paar geheiratet.

Auch nach der Trennung 2009 sah man Voland gelegentlich an der Seite von Dieter Wedel. Inzwischen scheint der Kontakt aber dünn geworden zu sein. Auf ihren letzen Versuch der Kontaktaufnahme habe sie bis heute keine Rückmeldung erhalten, sagt die 40-Jährige.

