Die meisten Stars können kaum unerkannt auf die Straße gehen. Bei Schauspieler Don Cheadle (54, "Avengers: Infinity War") trifft das allerdings nicht zu - im Gegenteil. Er wird selten erkannt und wenn doch, dann wird er sogar mit jemand anderem verwechselt. Das hat der US-Amerikaner in einem Interview mit Moderator Stephen Colbert (54) in dessen "The Late Show" erzählt.

Besonders ein Erlebnis ist ihm im Gedächtnis geblieben. Bei einem Konzert von Snoop Dogg (47) wollte Cheadle den Rapper backstage in seinem Trailer besuchen und wurde dabei entdeckt. Als der Marvel-Star aufgehalten wurde, sprach man ihn mit einem komplett anderen Namen an: "Sean Ebbs". Doch der Schauspieler, der keine Ahnung hat, wer das sein soll, spielte mit. Seitdem "checke ich so in Hotels ein", erklärte Cheadle lachend.