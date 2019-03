US-Präsident Donald Trump (72) soll beim Golfspiel oftmals betrügen. Das behauptet der ehemalige "Sports Illustrated"-Kolumnist Rick Reilly (61) in seinem neuen Buch "Commander in Cheat: How Golf Explains Trump", das am 2. April erscheinen wird. Die britische "BBC" veröffentlichte schon vorab kurze Auszüge, die kein gutes Licht auf Trump werfen. So soll es in dem Buch unter anderem heißen: "Zu sagen, dass Donald Trump betrügt, ist wie zu sagen, dass Michael Phelps schwimmt."

Trump würde demnach "auf dem höchsten Level" betrügen. "Er betrügt, wenn Leute zusehen und er betrügt, wenn sie es nicht tun." Dabei hätte er das gar nicht nötig, denn zahlreichen Berichten zufolge, soll der US-Präsident tatsächlich ein guter Golfer sein.

Allerdings auch nicht so gut, wie er sich offenbar darstellt. Denn wie es weiter heißt, soll Trumps Handicap - das bei guten Spielern besonders niedrig ist - angeblich bei 2.8 liegen. Im Vergleich: Golflegende Jack Nicklaus (79) liegt laut dem Bericht bei 3.4. Oder wie es Reilly ausdrückt: "Wenn Trump eine 2.8 hat, dann ist Queen Elizabeth Stabhochspringerin."