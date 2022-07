Familie und Freunde haben sich von Ivana Trump verabschiedet. Auch ihr Ex-Mann, Donald Trump, war anwesend.

Familie und Freunde haben sich am 20. Juli in der St. Vincent Ferrer-Kirche in Manhattan versammelt, um sich von Ivana Trump (1949-2022) bei einer Trauerfeier zu verabschieden. Die Ex-Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (76) war am 14. Juli überraschend im Alter von 73 Jahren verstorben.

Der Trauerfeier wohnten US-Medienberichten zufolge nur geladene Gäste bei. Die Kirche soll sich unweit des Zuhauses der Verstorbenen befinden, wie unter anderem das "People"-Magazin berichtet, dem eine der Einladungen vorliegen soll. Sie zeige angeblich Ivana Trump beim Skifahren. Demnach sollte bei der Verabschiedung das Leben Trumps gefeiert werden.

Die ganze Familie erweist Ivana Trump die letzte Ehre

Anwesend waren auch Donald Trump und seine Gattin, die ehemalige First Lady Melania Trump (52). Ivana Trump war die erste Ehefrau des Ex-Präsidenten, sie wurden jedoch 1992 geschieden. Aus der Beziehung gingen die gemeinsamen Kinder Donald Trump Jr. (44), Ivanka (40) und Eric (38) hervor, die ebenfalls mit ihren Partnern und Kindern vor Ort waren. Auch Tiffany Trump (28), die Tochter des ehemaligen Präsidenten aus dessen zweiter Ehe mit Marla Maples (58), war geladen. Sie kam in Begleitung ihres Partners Michael Boulos und erwies der Verstorbenen ebenfalls die letzte Ehre.

Der überraschende Tod von Ivana Trump am 14. Juli wurde in den sozialen Medien von ihren Kindern bestätigt. Ein Gerichtsmediziner gab später die Todesursache bekannt. Ivana Trump war an den Folgen eines Unfalls gestorben. US-Medien berichteten übereinstimmend von einem Treppensturz.