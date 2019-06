Donald Trump (72) und Twitter: Eine Love-Story sonder Gleichen. Doch der US-Präsident verbreitet auf dem Kurznachrichtendienst nicht nur seine kruden (politischen) Ansichten, sondern sorgte schon mit so manchem Rechtschreibfehler für viel Gelächter im Netz. Das jüngste Beispiel: Trump bezeichnete Prinz Charles (70) als "Prince of Whales" - zu Deutsch also den "Prinzen der Wale".

Der Fehler in dem Tweet, in dem Trump sein Treffen mit dem britischen Thronfolger in der vergangenen Woche erwähnt, wurde offenbar schnell entdeckt und wieder gelöscht. Aber natürlich kursierten zu diesem Zeitpunkt diverse Screen-Shots des Fauxpas'. "Das Internet vergisst nicht", schrieb zum Beispiel ein User.

Und natürlich ergoss sich über den US-Präsidenten eine Welle des Spotts. Ganz vorne mit dabei war eine der wichtigsten Konzert- und Veranstaltungshallen im Land: Die Royal Albert Hall in London. Sie reagierte auf Twitter mit einer Foto-Montage. Einer der Räume, der nach dem "Prince of Wales" benannt ist, wurde kurzerhand in "Prince of Whales"-Raum umbenannt. Darin sind auf allen Gemälden Killerwale zu sehen. "Wir haben ein bisschen am Prince-of-Whales-Raum" gearbeitet", so der Tweet.

Trump war Anfang Juni zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in Großbritannien zu Gast. Dabei traf er unter anderem Prinz Charles, Queen Elizabeth II. (93) und die scheidende britische Premierministerin Theresa May (62) zu Gesprächen.