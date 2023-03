Der ehemalige US-Präsident Donald Trump veröffentlicht ein neues Buch mit Briefen berühmter Persönlichkeiten wie Prinzessin Diana.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump (76) plant eine neue Buchveröffentlichung. Das 320 Seiten starke Coffee Table Book "Letters to Trump" enthält 150 private Briefe, die sich der 45. Präsident der USA in 40 Jahren mit Berühmtheiten wie Prinzessin Diana (1961-1997), dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un (39), den ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan (1911-2004) und Bill Clinton (76) sowie Entertainment-Persönlichkeiten wie Jay Leno (72), Liza Minnelli (76) oder Oprah Winfrey (69) geschrieben hat.

Oprah Winfrey: "Zu schade, dass wir nicht gemeinsam antreten"

Laut des Verlags Winning Team Publishing, dessen Miteigentümer Trump ist, hat der 76-Jährige "jeden Brief selbst ausgewählt" und mit einem "originalen Kommentar" versehen. Die US-Webseite "Axios" hat bereits Einblicke in den publizierten Briefverkehr erhalten.

Trump habe etwa im Jahr 2000, als er eine Präsidentschaftskandidatur erwog, US-Talkmasterin Winfrey demnach als "seine erste Wahl für die Vizepräsidentschaft" bezeichnet. Winfrey schrieb offenbar daraufhin zurück: "Zu schade, dass wir nicht gemeinsam [bei der Präsidentschaftswahl] antreten. Was für ein Team". Nach der tatsächlichen Bekanntgabe seiner Kandidatur für die Nominierung der republikanischen Partei im Jahr 2015 habe Winfrey dann jedoch nie wieder mit ihm gesprochen, wie der Buchautor selbst bemerkt.

Das großformatige Buch "Letters to Trump" ist bereits das zweite des ehemaligen US-Präsidenten nach Ende der Präsidentschaft - nach dem 2021 erschienenen Bildband "Our Journey Together", durch dessen Verkäufe Trump laut "CNN" in weniger als zwei Monaten 20 Millionen US-Dollar eingenommen haben soll. "Letters to Trump" wird ab Ende April für den Kaufpreis von 99 US-Dollar erhältlich sein - oder in einer signierten Version für stolze 399 Dollar.