Donald Trump wird nicht zur Amtseinführung von Joe Biden erscheinen. Das gab der scheidende US-Präsident via Twitter bekannt.

Jetzt ist es Gewissheit: Der amtierende US-Präsident Donald Trump (74) bricht mit der amerikanischen Tradition und wird nicht an der feierlichen Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden (78) teilnehmen. Das gab er via Twitter bekannt: "An alle, die gefragt haben: Ich werde nicht zur Inauguration am 20. Januar gehen." Sein gewählter Nachfolger wird an diesem Tag als 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt.

In den vergangenen Tagen und Wochen war immer wieder spekuliert worden, wie sich Trump im Zuge der Amtsübergabe verhalten wird. Nach den Krawallen von Washington und dem Sturm des dortigen Kapitols erklärte Trump zum ersten Mal, dass es "eine neue Regierung" geben werde. Er wolle eine "glatte, ordentliche und nahtlose" Machtübergabe ermöglichen und richte in den letzten Tagen seiner Amtszeit darauf nun seinen Fokus.

Obwohl er mit seinen Aussagen den Sturm auf das Kapitol mit auslöste, verurteilte Trump das Vorgehen der Demonstranten und sprach von einer "Entweihung" des Kapitols. Alle, die das Gesetz gebrochen hätte, würden ihren Preis dafür bezahlen. Er rief zur "Versöhnung" und "Heilung" des Volkes auf.