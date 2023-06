Nach einem Gerichtstermin kündigte der Ex-Präsident seinen Fans in einem Restaurant "Essen für alle" an. Bezahlt wurde jedoch nichts.

Nach seinem Gerichtstermin zur Anklageerhebung in der Dokumentenaffäre vor dem Bundesgerichtshof in Miami am 13. Juni begab sich das ehemalige amerikanische Staatsoberhaupt mit seiner Entourage auf einen Überraschungsbesuch in das kleine Restaurant "Versailles" im Stadtteil Little Havana.

Auf Videoaufnahmen seines Besuchs, die das lokale Nachrichtenblatt "Miami New Times" veröffentlichte, sieht man ihn in dem Lokal umringt von singenden Fans und Geistlichen, die anlässlich seines bevorstehenden Geburtstages (14. Juni) Gebete für ihn sprachen.

"Essen für alle!"

Begeistert von der Zuwendung seiner Unterstützer rief Trump inmitten des Trubels laut "Essen für alle!" durch den Raum. Nach dieser großzügigen Einladung verließ er das Restaurant allerdings wenige Minuten später wieder.

Wie die "Miami New Times" aus "sachkundiger Quelle" erfahren haben will, wurde bei dem Termin am Ende keinem seiner Anhänger tatsächlich etwas spendiert. Der Termin dauerte insgesamt nur rund zehn Minuten, "so dass niemand Zeit hatte, etwas zu essen, geschweige denn eine Bestellung aufzugeben."

Wird Trump sein Versprechen noch einlösen?

Wie das Blatt seinem Bericht hinzufügte, werde Trump bei anstehenden weiteren Gerichtsverhandlungen in Florida wohl noch viele Gelegenheiten haben, sein unerfülltes Versprechen doch noch einzulösen.