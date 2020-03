Da hat einer aber gut aufgepasst, was effektiv gegen die Übertragung des Coronavirus hilft: US-Präsident Donald Trump (73) behauptet, er berühre sich selbst nicht mehr mit seinen Fingern im Gesicht. "Ich habe mein Gesicht seit Wochen nicht angefasst. Seit Wochen. Ich vermisse es", sagte Trump US-Medien zufolge am Mittwoch. Das Problem an der Sache: Bilder und Videos überführen ihn des Gegenteils.

Erst am vergangenen Montag tauchten Bilder von Trump auf, wie er während eines Meetings mit der Hand an Kinn und Backe aufmerksam Pharma-Experten zuhörte, die über den Coronavirus-Ausbruch in den USA referierten. Derzeit sind die Vereinigten Staaten von Zuständen wie in China, Südkorea oder Italien noch weit entfernt. Dennoch werden momentan Maßnahmen zum Schutze der Bevölkerung diskutiert und umgesetzt.