Das Donald-Trump-Enthüllungsbuch von Mary L. Trump (geb. 1965), der Nichte des US-Präsidenten, soll laut Verlag Simon & Schuster am 14. Juli erscheinen. Bisher war der 28. Juli als Erscheinungstermin für "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" (Dt."Zu viel und niemals genug: Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf") avisiert worden.

Anfang Juli hatte ein New Yorker Berufungsgericht ein vorläufiges Veröffentlichungsverbot für Mary Trumps Enthüllungsbuch teilweise aufgehoben, das von einem anderen US-Gericht zuvor verhängt worden war. Robert Trump (geb. 1948), ein weiterer Onkel der Autorin, hatte geklagt, um die Veröffentlichung des Buches zu unterbinden. Mary Trump verstoße mit dem Buch angeblich gegen eine Stillschweigeerklärung aus dem Jahr 2001. Diese Erklärung gelte allerdings nicht für die Verlagsgruppe Simon & Schuster, urteilte das Gericht. Für Mary Trump selbst gelte das Verbot weiterhin bis zu einer kommenden Anhörung am 10. Juli.

Mary Trump ist die Tochter von Donald Trumps älterem, 1981 verstorbenem Bruder Fred Trump Jr. In dem 240 Seiten umfassenden Enthüllungsbuch möchte Mary Trump laut Verlag "die dunkle Geschichte ihrer Familie" beleuchten. Die Nichte des US-Präsidenten beschreibe in dem Buch "einen Alptraum an Traumata, zerstörerischen Beziehungen und eine tragische Kombination aus Vernachlässigung und Missbrauch".