"Habt keine Angst vor dem Coronavirus" - Donald Trumps Kommentar hat für einen Aufschrei gesorgt. Viele Promis meldeten sich zu Wort.

In den USA haben sich einige Prominente mit dem Coronavirus infiziert, aber nur Präsident Donald Trump (74) hat eine filmreife Show aus seiner Erkrankung gemacht. Der 74-Jährige hatte am Donnerstag bekannt gegeben, dass er und seine Frau Melania (50) positiv auf das Virus getestet wurden. Anschließend verbrachte er drei Tage im Walter-Reed-Militärkrankenhaus, das er zwischenzeitlich für eine Spritztour verließ, um aus einem Wagen heraus seinen Anhängern vor der Klinik zuzuwinken.

Nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus postete Trump dann ein Video auf Twitter. "Ich habe so viel über das Coronavirus gelernt" und eines sei sicher, die Menschen sollten nicht zulassen, dass das Virus ihr Leben dominiere, sagt er darin. Und: "Habt keine Angst davor. Ihr werdet es besiegen. Wir haben die beste medizinische Ausstattung, wir haben die besten Medikamente - alle wurden kürzlich entwickelt."

So reagieren die Hollywood-Stars

In den USA sind Medienberichten zufolge bisher mehr als 210.000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben, mehr als 7,4 Millionen wurden positiv auf das Virus getestet. Nach Trumps verharmlosenden Kommentaren meldeten sich auch einige Hollywood-Stars zu Wort, die über Social Media heftige Kritik am Präsidenten übten.

"Captain America"-Star Chris Evans (39) nannte Trump "rücksichtslos". Auf Twitter schrieb der Schauspieler: "Habt keine Angst vor Covid?! Sie waren rund um die Uhr unter Aufsicht der besten Ärzte, die die besten Medikamente verwendeten. Glauben Sie wirklich, dass jeder Zugang dazu hat?!" Weiter erklärte Evans: "Leider bin ich mir sicher, dass Sie sich dieser Ungleichheit bewusst sind, es ist Ihnen einfach egal. Das ist in schockierendem Maße rücksichtslos, selbst für Sie."

"Wie kann er es wagen, so etwas Dummes zu sagen"

Zach Braff (45), dessen Freund Nick Cordero an Komplikationen nach einer Coronavirus-Infektion gestorben ist, twitterte: "Man hat Covid nicht über das Wochenende. Entweder hat er es und es ist ihm total egal, wer es von ihm bekommt, oder er hatte es nie."

Und auch Bette Midler (74) kann nicht glauben, was Trump über das Coronavirus sagt, schließlich habe der Präsident Steroide nehmen müssen, "und Medikamente bekommen, die sonst niemand auf der Welt bekommen kann", so die Schauspielerin: "'Habt keine Angst, Covid zu bekommen!' SAG DAS DEN TOTEN!" Zudem erklärte sie in Richtung Trump: "Ich würde lieber Covid mein Leben dominieren lassen als Sie. Covid zerstört mein Land nicht absichtlich wie Sie."

Regisseurin Ava DuVernay (48) postete: "'Habt keine Angst vor Covid', wagt er zu denen von uns zu sagen, die ihre Lieben an Covid verloren haben. Dieser Mann ist schlimm." Und auch "This Is Us"-Star Mandy Moore (36) meldete sich zu Wort: "Habt keine Angst vor Covid? Erzähl das den 210.000 Familien, die ihre Angehörigen verloren haben." - "'Habt keine Angst vor Covid.' Wie absurd!", meint auch Barbra Streisand (78). "210.000 Amerikaner haben ihr Leben verloren! Kinder haben ihre Eltern verloren. Mütter und Väter sind tot! Wie kann er es wagen, so etwas Dummes zu sagen."