Was hilft euch am besten gegen Stress? Erfahrungen gesucht

Wie geht ihr bei Stress vor, wie könnt ihr dem entkommen bzw. reduzieren? Mich würden mal eure Vorgehensweisen interessieren wie ihr den Stress bekämpft. Zurzeit hat man ja leider mit sehr viel zu kämpfen, da wird es ja bestimmt auch den ein oder anderen geben, dem die Situation ähnlich hart trifft. Mich stresst besonders, dass man im Grunde sehr hilflos ist und auf die Anweisungen der Politik angewiesen ist. Wie geht es mit der Arbeit weiter, kann man aufsperren, was darf man, was nicht? Was passiert mit den Kindern, können die in die Schule, dürfen die bald mal wieder raus,...? Was hilft euch in der jetzigen Zeit zu entspannen und etwas runter zu kommen?